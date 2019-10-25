Liderlerin el kitabı raflardaki yerini aldı

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Program Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Görgülü’nün kaleme aldığı ‘Kurumsal Liderlik ve Risk Yönetimi’ kitabı okuyucuyla buluştu.

BİLGİ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Program Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Görgülü’nün ‘Kurumsal Liderlik ve Risk Yönetimi’ isimli kitabı yayınlandı. Kitapta, güncel ve etkili liderlik modelleri tartışılırken beraberinde incelenen liderlik modellerinin risk yönetim süreçlerindeki verimliliği sorgulanıyor. Çalışmada, aynı zamanda Facebook, Toyota ve BP gibi küresel çapta etkili şirketlerin sürdürdüğü risk yönetim çalışmaları da ele alınıyor.

Günümüz liderlerinin, lider konumuna gelmeyi hedefleyen genç profesyonellerin ve öğrencilerin yararlanabileceği kapsamlı bir kaynak olarak öne çıkan eser, şirketlerin geleceğini belirleyecek tüyoları da bünyesinde barındırıyor.