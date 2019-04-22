Lazcanın unutulmaması için minikler korusu oluşturuldu

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, UNESCO'nun Dünya Dili Atlası'na göre Türkiye'de yok olmak üzere olan diller arasında yer alan Lazcanın gelecek nesillere aktarılması için anaokuluna giden 4-6 yaşındaki miniklere Lazca diline çevrilen çocuk şarkıları öğretilmeye başlandı. 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' şarkılarını Lazca okuyan minikler, izleyenlerden tam not aldı.

UNESCO'nun Dünya Dili Atlası'na göre, Türkiye'de yok olmak üzere olan diller arasında yer alan Lazcanın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Fındıklı Anaokulu'nda, 'Minikler Lazca Korosu' oluşturuldu. Karadeniz Bölgesi'nde özelikle Rize'nin Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde konuşulan, yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutan Lazcayı yaşatmayı hedefleyen çalışma kapsamında, anaokulundaki 4-6 yaşındaki miniklere, Lazca diline çevrilen çocuk şarkıları öğretiliyor. Okulda 6 aylık eğitimlerinin ardından, 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' adlı çocuk şarkılarını Lazca okuyan minikler, beğeni topladı, izleyenlerden tam not aldı.

'LAZCA ŞARKI SÖYLEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR'

Fındıklı Anaokulu Müdürü Ayşe Akkaya Ellialtı, olumlu tepkiler alan çalışmada, koro ile çocukların unutulmaya yüz tutan 'Lazca' dilini öğrendiklerini belirterek, "Yaşadığımız coğrafyada var olan dilimiz olan Lazca maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan yola çıkarak Lazca koro oluşturma düşüncesi ile hareket edip, 2 öğretmen arkadaşımla beraber 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' adlı şarkılar Lazcaya çevrildi. Sonrasında Lazca koromuzu oluşturabilmek için öğrencilerimizi çok da zorlamadan yavaş yavaş sevdikleri bu şarkıların Lazcalarını onlara öğretmeye başladık. Velilerden çok olumlu dönüşler aldık, kendileri de bize destek çıktılar ve evde çocuklara kendileri öğrettiler. Artık Lazca şarkı söyleyen çocuklarımız var. Hedeflerimiz, şarkılarımızın sayısını artırmak ve akabinde Lazcayı bir kültür olma noktasında unutulmaya yüz tutmuşluktan arındırmak" dedi.

'FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Çalışmalara destek olan öğretmen Kevser Şahin de, Lazcayı bu etkinlik sırasında öğrendiğini söyledi. Şahin, "Amasyalıyım ve Lazcayı da hiç bilmiyordum. Bu sayede birkaç kelime, şarkı öğrenmiş oldum. Çocuklara da öğretmiş olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Çok kültürel bir zenginlik, bu zenginliği çocuklarla devam ettirmek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Lazca şarkı öğrenme sürecinde çocukları sınıflarda kendimiz hazırladık, ailelere de metni göndererek onların da yardımcı olmasını istedik, onlar çok sevindiler. Çünkü az da olsa konuştukları, kendi kültürleri olan bir dili çocuklarına öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Koroda yer alan minikler de Lazca öğrendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

ŞARKILARIN LAZCALARI

"Kırmızı Balık: Mçita çhomi zuğaz. Drikeyi Drikeyi ulun. Mçhomici hasani mulun. Oltamuşi otkoçams. Mçita çhomi memuyici. Vaşa heya oçkoma. Çhomici si çopasen. Tikinaşe otkoçasen. Mçita çhomi imddi imdi. Mçita çhomi imddi imdi.

Mini Mini Bir Kuş: Çuta Çuta arkinçis ini avu. Neknaçkimişa komohtu. Epçopi heya doloğe. Cik cik cik nenamomçasen. Pir pir ikomtu şuyi moğu. Hepeçkimi doskiduu."



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