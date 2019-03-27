LAÜ’de, ‘3 Tenor’ sanatseverlerle buluşacak

LEFKE, () - LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, ‘3 Tenor’, Türk operasının isimlerinden Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 4 Nisan Perşembe Günü, Napolitenlerden türkülere ve Kıbrıs Halk Şarkılarına kadar geniş bir repertuarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatacak ‘3 Tenor’ konseri ücretsiz girişle halka açık olacak. Grubun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler bulunmaktadır. Talınlı, Uştuk ve Çınar, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün Solist sanatçıları olarak çalışmalarını sürdürmektedirler” denildi.