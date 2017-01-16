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La Boheme, Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor

Orhan SENCER/İSTANBUL, () ANKARA Devlet Opera ve Balesi (ADOB), ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operasını sahneleyecek. Henri Murger’in yazdığı “Bohem Hayatından Sahneler” adlı romanından...

La Boheme, Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor

Orhan SENCER/İSTANBUL, () ANKARA Devlet Opera ve Balesi (ADOB), ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operasını sahneleyecek.
Henri Murger’in yazdığı “Bohem Hayatından Sahneler” adlı romanından operaya uyarlanan “La Boheme”, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Ankara Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Aylin Bozok rejisiyle sahnelenecek eserde orkestrayı Alessandro Cedrone yönetecek, koro şefliğini ise Mikhail Iskrov yapacak.
Nakışçı olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşkı konu alan “La Boheme”, Puccini’nin dramatik dehasını en doğal, en içten ortaya koyduğu yapıtı olarak gösteriliyor.

(FOTOĞRAF)

 

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