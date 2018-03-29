Kütüphanecilik Haftası’nda veliler uyarıldı öğrenciler ödüllendirildi

BU yıl “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” temasıyla kutlanan 54. Kütüphane Haftası’nın açılışı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla gerçekleşti. Çocuklarına kitap okumayı sevdirmesi konusunda anne babaların uyarıldığı programda en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirildi.

54. Kütüphane Haftası’nın başlangıcı nedeniyle Bağcılar’da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda kitap kurtları salonu doldurdu.

“BAĞCILAR KÜTÜPHANE KONUSUNDA ÇOK ŞANSLI”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ise “Okumak çok farklı bir duygu.Okuyan toplum, gelişmiş toplumdur. Toplumların gelişmişliği hep okur yazarlıkları ve okuma seviyesiyle eş değer tutulur. Milletine dinine vatanına inançlı nesiller yetiştirmek zorundayız bunun yolu da okumaktan ve okutmaktan geçer. Bağcılar bu konuda şanslı. 22 yıl önce İstanbul’da sayılı kütüphane varken Bağcılar’da her mahalleye kütüphane açtık. Okullarda ve Bilgi Evleri’mizde kütüphaneler var” diye konuştu.

“KİŞİDE AŞK OLUNCA ÖNÜNDE ENGEL OLMAZ”

Protokol konuşmalarının ardından programın özel konuğu Yazar Dr. Savaş Şafak Barkçin “Okuma Kültürü” başlığında bir seminer verdi. Kendi hayatı üzerinden sunum yapan Barkçin,“Allah serveti istediğine ilmi ise isteyene verir. Siz hayatınızda hep ilmi isteyin. İlim istedikçe çoğalan bir şey. Ben Ankara’da gecekondu mahallesi olan Çinçin Mahallesi’nde fakir bir ailede büyüdüm. Dolmuş şoförü babam hiç okula gitmemiş biriydi ama 8 çocuğu da üniversite mezunu. 4 yaşında okuma yazma öğrendim. 6 yaşında okula başladığımda günde 3 kitap okuyordum. Kişi de aşk olunca önünde engel olmaz. Okuma aşkı herhangi bir imkanla ilgili değil. Kitap en iyi dosttur. Kitap okuyalım ama daha çok kendimizi okuyalım. Kitap seni sana tanıtabiliyorsa, daha iyi bir insan yapabiliyorsa Allah’ı tanıtabiliyorsa o kıymetli kitaptır. Kendisi olmuş insanların kitaplarını okuyun” dedi. Barkçin konuşmasında anne babalara çocuklarına kitap okumayı sevdirmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Etkinliğin sonunda Kütüphane Haftası sebebiyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

(FOTOĞRAFLI)