Kuşyakası Yol Anıtı'nı 1 yılda 500 bin kişi ziyaret etti

BARTIN’ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nı 1 yılda 500 bin kişi ziyaret etti. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, “Yol anıtına giden merdivenlerin ve çevre düzenlenmesinin yapılmasıyla ziyaretçi sayısının önümüzdeki yıl 600-700 bin kişi olacağını tahmin ediyoruz” dedi.



Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius adına M.S 41 ile 54 yılları arasında kayalara oyularak, yapılan heykel ve kitabelerin bulunduğu dinlenme yeri olan, Anadolu'nun tek yol anıtı olarak bilinen Kuşkayası Yol Anıtı zaman zaman defineciler tarafından tahrip edilerek zarar gördü. Ayrıca eski ahşap yürüyüş yolu da doğal şartlardan etkilenerek hasar gördü. Bunun üzerine Bartın İl Özel idaresi ve Amasra Kaymakamlığı'nca ihalesi yapılan yol anıtına ahşap merdiven ve piknik masalarının yapımı tamamlandı. Yol anıtına ulaşmak için 162 merdiven ve 4 adet piknik masası yapılan yol anıtına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Anıtın önünde hatıra fotoğrafı da çektiren turistler, yol anıtını çok beğendiklerini ifade ettiler.



ANADOLU'DA TEK



Anıtın Anadolu’da tek olduğunu ve Türkiye’nin önemli eserleri arasında yer aldığını belirten Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, “Kuşkayası Yol Anıtı Amasra ilçemize 4 kilometre uzaklıkta olan bir önemli tarihi eserlerimizden biridir. Burası Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius adına milattan sonra 41 ile 54 yılları arasında kayalara oyularak yapılmıştır. Burada kayalara oyulmuş bir insan figürü heykeli ve yine kahramanlığı sembolize eden kartal heykeli bulunmaktadır. Ayrıca burada dostluk ve barış adına yaptırılan bir kitabe ile Gaius tarafından yaptırıldığını anlatan iki kitabe bulunmaktadır. Buraya çıkış için kullanılan ahşap merdivenlerin eskimesinden dolayı misafirlerimiz sıkıntılar yaşıyordu. Biz özel idarenin imkanlarıyla buranın çevresini değiştirerek, 162 merdiveni ve piknik masalarını yeniden yaptık. Burayı 1 yılda 500 bin kişi ziyaret etti. Şimdi ise bu yenileme çalışmalarının ardından bu sayının 600-700 binlere çıkmasını bekliyoruz” dedi.



KUŞKAYASI YOL ANITI



Roma İmparatoru Tiberius Claudius Cermanicus (M.S.41-54) zamanında, Doğu Eyaletleri İnşaat Ordusu (Legion) Komutanlığı yaptıktan sonra kaydıhayat şartıyla Bithynia-Pontus Valiliği'ne atanan Gaius Julius Aquilla tarafından yaptırılmış Amasra’da bulunan karayolu dinlenme yeri ve anıtıdır. Yekpare kayaya oyulmuş, yol kalıntısı boyunca sıralanmıştır. 260×140 cm boyutunda ve 50 cm derinliğinde kemerli bir nişin içinde kalan normal insan büyüklüğündeki başsız kabartmanın İmparator Claudius’a mı, yolu yaptıran Aquilla’ya mı ait olduğu bilinmiyor. Toğa giyimli vücut, hareketsiz işlenmiştir. Ayaklar da kopmuş vaziyettedir. Bu nişin sağında Toskan üslubunda kalın oyma bir sütunun başlığına bir kartal oyulmuştur. Bu Legionların sınırsız gücünü temsil etmektedir. Bir insan büyüklüğündeki başı kopuk kartalın sütun kaidesi 200 cm yüksekliğinde 55 cm çapındadır ve niş kaidesiyle aynı nizamda dört köşe bir tabana bağlıdır. Kitabelerden ilki, insan figürünü çerçeveleyen nişin üstündeki levhada, diğeri ise kabartmalardan uzakta ve batıdadır. Her iki yazı birbirini tamamlamaktadır.