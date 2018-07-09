Kuşadası Gençlik Festivali’nde 5 günde 53 konser

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - KUŞADASI Gençlik Festivali, 3’üncü yılında 5 günde 53 konsere ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali, bu yıl 11-15 Temmuz tarihleri arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek. Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonu ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek festivalde 5 gün boyunca 2 ana sahnede toplam 53 konser verilecek. Festivalde, Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ümit Besen & Pamela, Shantel (dj set), Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattas’ın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne alacak.

Katılımcılara kamp imkânının da sunulacağı festivalin programı şöyle:

-11 Temmuz Çarşamba- (Ücretsiz Açılış Partisi)

1.Sahne

Shantel (dj set)

Islandman

2.Sahne

Moğollar

Yeni Türkü

Set

-12 Temmuz Perşembe-

1.Sahne

Pentagram

Ceza

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Erdem Yener

Murder King

The Madcap

2.Sahne

Duman

Ümit Besen & Pamela

Umut Kuzey

Melek Mosso

What Da Funk

Piiz

-13 Temmuz Cuma-

1.Sahne

Hayko Cepkin

Halil Sezai

Pera

Yasemin Mori

Niyazi Koyuncu

Hedonutopia

2.Sahne

Şebnem Ferah

maNga

Fatma Turgut

Gazapizm

Gülçin Ergül

Sekerse Tehlike

-14 Temmuz Cumartesi-

1.Sahne

Athena

Pinhani

Adamlar

Deniz Tekin

Çamur

Supernova

2.Sahne

Emre Aydın

Seksendört

Ezhel

Sena Şener

Gökcan Sanlıman

Palmiyeler

-15 Temmuz Pazar-

1.Sahne

Teoman

Feridun Düzağaç

Zakkum

Kalben

Sattas

Ezgi Aktan

2.Sahne

Mor ve Ötesi

Selda Bağcan & Boom Pam

Cem Adrian

Vega

Aydilge

Öfkeli Kalabalık