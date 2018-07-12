Orhan SENCER / /KUŞADASI (Aydın), () - 5 günde 53 konsere ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali başladı.

Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonu ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda düzenlenen festival, dün akşam Set konseriyle başladı. Set’in ardından sırasıyla Yeni Türkü ve Moğollar konser verirken, ilk günün kapanışını ise Islandman yaptı.

Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali’nin 3’üncü yılında Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ümit Besen & Pamela, Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattas’ın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne alacak.

Kuşadası Gençlik Festivali’nin programı şöyle:

-12 Temmuz Perşembe-

1. Sahne

Pentagram

Ceza

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Erdem Yener

Murder King

The Madcap

2. Sahne

Duman

Ümit Besen & Pamela

Umut Kuzey

Melek Mosso

What Da Funk

Piiz

-13 Temmuz Cuma-

1.Sahne

Hayko Cepkin

Halil Sezai

Pera

Yasemin Mori

Niyazi Koyuncu

Hedonutopia

2. Sahne

Şebnem Ferah

maNga

Fatma Turgut

Gazapizm

Gülçin Ergül

Sekerse Tehlike

-14 Temmuz Cumartesi-

1. Sahne

Athena

Pinhani

Adamlar

Deniz Tekin

Çamur

Supernova

2. Sahne

Emre Aydın

Seksendört

Ezhel

Sena Şener

Gökcan Sanlıman

Palmiyeler

-15 Temmuz Pazar-

1.Sahne

Teoman

Feridun Düzağaç

Zakkum

Kalben

Sattas

Ezgi Aktan

2. Sahne

Mor ve Ötesi

Selda Bağcan & Boom Pam

Cem Adrian

Vega

Aydilge

Öfkeli Kalabalık