‘Küreselleşme Girdabında Kültür-Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı’ kitabı çıktı

Küreselleşme ve dijital dönüşümün kültüre olan etkilerinin eleştirel bir yaklaşımla anlatıldığı, ‘Küreselleşme Girdabında Kültür – Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı’ kitabı raflardaki yerini aldı.

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yahyagil’in, “Küreselleşme girdabında kültür neye evriliyor? Küreselleşmenin karşımıza çıkardıkları bir kültür mü, yoksa kültür sandıklarımız yalnızca tükettiklerimiz mi? Kültür, dijital eylemlerimiz ve modernite sevdasıyla dejenere mi oluyor?” sorularına cevap verdiği ‘Küreselleşme Girdabında Kültür – Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı’ isimli kitabı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıktı.

Son 30 yılda hızla gelişen ve değişen teknolojinin en çok kullanıldığı alanlardan biri olan dijital medyanın, özellikle kültür üzerindeki etkileri, karşımıza birçok soru ve tartışma alanı çıkarıyor. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yahyagil, kitabında birçok soruya yanıt verirken çağa dair tespitlerde bulunuyor.

KÜLTÜREL AYRILIKLARI BELİRGİNLEŞTİRDİ

Kitabında, dünyayı küçük bir köy haline getireceği düşünülen iletişim ağlarının, umulanın aksine kültürel ayrılıkları daha da belirginleştirdiğine işaret eden Yahyagil, küreselleşmenin, şimdiye dek kazanılan evrensel ve etik değerlere olumsuz etkisini güncel örneklerle anlatıyor.

Prof. Dr. Mehmet Yahyagil, Türkiye’de ve dünyada son yirmi yılda yaşanan toplumsal ve kültürel olaylardan bir kesit sunduktan sonra mercek altına aldığı küreselleşme ve dijital dönüşümü teorik çerçevede eleştirel bir yaklaşımla inceliyor.

“ŞEKLEN MODERN YAŞAMLAR”

Küreselleşme ve iletişim kanallarının etkinliğinin olumlu bir dönüşüme yol açacağına dair yanılgıya dikkat çeken Yahyagil, günümüz sosyal ve dijital medyası kullanıcılarına anımsatma yaparak, “Türkiye de içlerinde olmak üzere gelişen ve az gelişmiş ülkelerde tüketim kültürü, medya organlarının etkin kullanımıyla kolaylıkla egemen olmakta ve bu tüketim harcamalarını yapanlar, aslında kendi ülkelerinin toplumsal gerçekleriyle uymamasına karşın kendilerini şeklen modern bir yaşam sürüyor kabul edebilmektedirler” diyor.

“BÜTÜN ÜLKE YÖNETİCİLERİ SORUMLULUK ALMALI”

Küreselleşmenin ve kültür değişimlerinin yarattığı sonuçlara örnekler veren Yahyagil, “Bütün bu değişim sürecinde küreselleşme olgusunun kaçınılmaz etkileri ve dolaylı olarak yol açtığı toplumsal ve kültürel çözülmeler bütün ülke yöneticilerinin öncelikli sorumlulukları arasında yer almalıdır” ifadelerini kullanıyor.

Günümüzde dev işletmelerin, büyük sosyal medya ağları aracılığıyla yaptıkları paylaşımlarla özellikle genç nüfusu yönlendirebilecek bir güce eriştiğine işaret eden Yahyagil, kitabında, mutluluk kavramı ve modern zamanlarda mutluluk arayışına bir projeksiyon tutuyor.

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