Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı başladı

Yunus Emre Enstitüsü; uygulamaya yönelik, etki odaklı ulusal kültürel diplomasi politikalarını belirlemek ve bu alanda 21. Yüzyılın Kültür Diplomatlarını yetiştirmek amacıyla bugüne kadar yapılmış en kapsamlı eğitim programını başlattı.



Türkiye'nin başat kültürel diplomasi kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi alanındaki akademik birikimini ve uygulama odaklı tecrübelerini Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altında düzenlediği kapsamlı eğitim programı ile uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyenler için fırsat yaratıyor.



5 Modülde hem teorik hem de uygulamalı eğitim…



Geleceğin kültür diplomatları, kültürel diplomasinin en ince detaylarını öğrenecekleri bu özel program ile 3 ay boyunca beş temel eğitim modülü kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacaklar. Dünyanın dört bir yanından gelen ulusal ve uluslararası katılımcılar, tamamlayacakları bu eğitim programı ile pek çok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütlerinde kariyer elde etme imkânı bulacak.



Zorlu yazılı ve sözlü mülakat sürecinden geçen adaylar arasından seçilen 100’ün üzerinde katılımcı, eğitim programı süresince, yenilikçi bütünleşik öğrenme yöntemleri kapsamında; seminer, panel, atölye çalışmaları, kültür ve sanat etkinlikleri, laboratuvar çalışmaları ve sosyal medya yönetimi gibi günümüzün öne çıkan konularını seçkin eğitmenler eşliğinde tamamlamış olacaklar. Öğrenciler, hafta sonu Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi’nde eğitimlerini sürdürürken, hafta içi ise dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitimlerine devam edebilecekler.



“Kültürel Diplomasi’nin en önemli özelliği ‘Etik’ ve ‘Estetik’ değerlerin sinerjisi…”



Kültürel Diplomasi Akademisi eğitim programının açılış konuşmasını yapan ve ilk dersini veren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Kültürel diplomasinin en önemli özelliği etik ve estetik kavramlarının harmanlanmasıdır. Etik olan, herkes için bir arada yaşamayı sistematik hale getiren yaklaşım estetik algısı ve anlayışıdır. Başka uluslar ve insanlarla tanıştığınızda güven unsuru oluşturmak itibarınız ve güvenilirliğinizin artmasına yardımcı olur. Bütün bunlar da ülkemizin marka değeri açısından büyük önem taşıyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak, katılımcılara katma değer katacak bu değerli programda, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Kültürel Diplomasi, Proje Yönetimi ve İş Yapma Becerisi ile Anadolu Medeniyetleri, Kimlik, Üslup ve Kültür olmak üzere beş temel eğitim modülü üzerinden ilerleyeceğiz” dedi.



“Kültürler arası etkileşim önemlidir”



Eğitmenler arasında bulunan Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ise Yahya Kemal’in “İnsan insanın ufkudur” sözüne yer verdiği konuşmasında; “Kültürler arası etkileşim önemlidir. İnsanlar karşılıklı etkileşim sayesinde birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı bulurlar. Bu da birlikte var olma, birlikte keşfetme amacını güdüyor. Dolayısıyla, bu eğitim programında da mesele; “Tanış Olalım” meselesidir. Hep birlikte, insan olmaktan yola çıkarak, kültürlerle barışık bir şekilde ve her daim temasta olarak yaşayalım” dedi.



Kültürel Diplomasiye ilgi artıyor



Kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, uluslararası ilişkiler alanlarından en yetkin isimlerden temel kavramları ve güncel uygulamaları öğrenecek geleceğin diplomat adayları, ulusal ve uluslararası proje geliştirme ve uygulama süreçlerini inceleme imkânı bulacak. Eğitim programı dahilinde yapılacak atölye çalışmalarında katılımcılar, öğrendiklerini uygulama ve projeye dönüştürme fırsatına kavuşacaklar. Katılımcılar aynı zamanda, farklı uluslararası kurum ve kuruluşları tanıyacak, bu kurum ve kuruluşlardan gelecek üst düzey temsilciler ile tanışıp, kültür ve diplomasi dünyasına üst seviyeden giriş yapma şansı yakalayacaklar.



Yunus Emre Enstitüsü Hakkında



Yunus Emre Enstitüsü dünyada 60’a yakın kültür merkezi ve 150’yı aşkın irtibat noktasında Türkiye’nin kültür diplomasisi faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenirliğini ve itibarını artırmayı amaç edinmiş olan Enstitü, kültür diplomasisi faaliyetlerini dil, kültür-sanat ve bilim-akademi olmak üzere üç ana eksen üzerinden yürütmekte, bu yolla dünya üzerinde Türkiye’ye dost ve Türkiye’yle bağ kuran insan sayısını artırmayı hedeflemektedir