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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü: Ayvalık, UNESCO'nun kalıcı listesine girecek

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 'Ayvalık Bölge Toplantısı’, Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Merkezi'nde başladı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü: Ayvalık, UNESCO'nun kalıcı listesine girecek
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 'Ayvalık Bölge Toplantısı’, Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Merkezi'nde başladı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, "Balıkesir’de 3 bin 400 kültür varlığımız var, bunun yarıdan çoğu, 2006 tanesi Ayvalık’ta. Ayvalık muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir şehir. Geçici listede kalmaz, Ayvalık gelecekte mutlaka UNESCO’nun kalıcı listesine girecek" dedi.
Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Merkezi'nde, 400’ü aşkın üyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği'nin toplantısında, Ayvalık’ta doğal ve kültürel mirasın korunması konusu ele alındı. ‘Yerel yönetimlerde yeni yaklaşımlar ve Ayvalık örneği’ başlıklı seminer ile başlayan organizasyon kapsamında kent gezisi düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği Başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz, “Bütün dünyaya açık hareket ediyoruz. Böyle başlamazsanız lokal kalırsınız, zenginliğinizi genele aktaramazsınız. Kurulduğumuz günden itibaren ilk önce güney komşularımızla irtibat kurduk. Trablus ile anlaşma imzaladık. Balkanlar'a gideceğiz. Komşusuyla birlik beraberliğini sağlamayan dünya barışına katkı yapamaz. O açıdan dostluklar, komşuluklar, akrabalık kadar kutsaldır. Ayvalık’a da bu açıdan özen gösteriyoruz” dedi.
'AYVALIK, SÜPERLERİN SÜPER LİGİNE LAYIK'
Yıllarca bölgede çalıştığını, Ayvalık’ı ve bölgeyi çok iyi bildiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise “Bizim kaynağımız sahip olduğumuz değerler. Medeniyetimiz, tarihimiz, coğrafyamız. Ülkemizde 17 bin sit alanı var. Bunun 16 bin 500’ü arkeolojik sit. Yaklaşık 106 bin taşınmaz varlığımız var. Balıkesir’de 3 bin 400 kültür varlığımız var, bunun yarıdan çoğu, 2006 tanesi Ayvalık’ta. Ayvalık muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir şehir. Geçici listede kalmaz, Ayvalık gelecekte mutlaka UNESCO’nun kalıcı listesine girecek. Bunun da yolu şudur. Devlet olarak yerel yönetim ve genel müdür olarak el ele vereceğiz. Büyükşehir’i ile ilçesiyle, Bakanlık olarak yapacağımız stratejik planlarla Ayvalık’ımızı süperlerin süper ligine taşıyacağız. Kalıcı listeye girecek Türkiye’deki en özellikli yerlerden biri burasıdır. Burada her şey var. Stratejik plan yapıldı ve adım adım uygulanacak” diye konuştu.
'BU GÜZELLİĞİ KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇELİM'
İki tabiat alanı ile beraber çok sayıda sit alanı ve 2 binin üzerinde tescilli yapısı bulunan Ayvalık hakkında bilgi veren Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, "6 ayı geçen bir süredir bu ilçede görev yapan bir kamu görevlisi olarak şunu söyleyebilirim ki Ayvalık’ta çok daha fazlası var ama tescilli yapıların elden geçirilmesi gerekiyor. Bu yapıların onarımı ilçe performansının çok üzerinde. Çok büyük bir özellik ve bu güzelliğin ciddi manada finanse edilmesi gereken bir kaynağa ihtiyacı var. Bir kaymakam olarak rica ediyorum. Toplumumuzun hafızasını, bu güzelliği kaybetmeden harekete geçelim. Bakanlığın bize yardımcı olması gerekiyor" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Deniz ise Büyükşehir Belediyesi olarak Ayvalık’a özel bir önem verdiklerini ve Tarihi Kentler Birliği üyeliğini de önemsediklerini belirtti.

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