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Kül, 8 yıl aradan sonra 'Ait ve Dair' ile geri döndü

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ROCK müzik grubu Kül, 2011 yılında yayımlanan ve yılın en ilgi çekici albümlerinden biri olarak gösterilen 'Artık Güçler Dengede'den 8 yıl sonra 'Ait ve Dair' albümü ile piyasaya geri döndü. 'Ait...

Kül, 8 yıl aradan sonra 'Ait ve Dair' ile geri döndü

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ROCK müzik grubu Kül, 2011 yılında yayımlanan ve yılın en ilgi çekici albümlerinden biri olarak gösterilen 'Artık Güçler Dengede'den 8 yıl sonra 'Ait ve Dair' albümü ile piyasaya geri döndü.

'Ait ve Dair' albümünde pek çoğu zincirleme bir biçimde birbirlerine eklemlenmiş ve albüm içerisinde farklı tematik bölümler oluşturan 12 şarkı yer alıyor. Grup, kavramsal bir biçimde tasarladıkları bu yeni albümlerinde, müzikal içeriği, şarkı sözlerini, görsel tasarımı ve albüm fotoğraflarını bütüncül bir biçimde ele alıyor.

Grup üyelerinden Mehmet Yaranona'nın prodüktörlüğünde, 2017 yılının Şubat ayında başlayan ve 2018 yılı sonuna kadar süren albüm kayıtları, Mehmet Yaranona, Umut İsan, Koray Erkan ve Korhan Koray tarafından gerçekleştirildi. Albümün miksi Mehmet Yaranona ve Umut İsan, masteringi Güven Ersoysal asistanlığında Pieter Snapper tarafından yapıldı. Albümün fotoğrafları ise Begüm Koçum tarafından çekildi.

 

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