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Küçük yazarlardan imza günü etkinliği

Adem YAZICI/ANKARA, () - ANKARA'da 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında, Düzen Sağlık Grubu tarafından organize edilen etkinlikte, 'Çocuklardan Öyküler' kitapçığı küçük yazarları tarafından imzalandı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr....

Küçük yazarlardan imza günü etkinliği

Adem YAZICI/ANKARA, () - ANKARA'da 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında, Düzen Sağlık Grubu tarafından organize edilen etkinlikte, 'Çocuklardan Öyküler' kitapçığı küçük yazarları tarafından imzalandı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Yahya Laleli, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında, çocukların kendilerini, iç dünyalarını ve hayallerini özgürce ifade etmelerinin önemi vurgulandı. 7-16 yaş arası, 23 yazarın öykülerinin yer aldığı kitapçığın imza gününde, Düzen Sağlık Grubu kurucusu ve yöneticisi Laleli de öğrencileri tebrik etti. Etkinlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı tanımladığı, ruhen ve bedenen iyilik halinin sağlanmasının temellerinin çocuklukta atıldığına dikkat çekildi.

Prof. Dr. Laleli, imza günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "İçimizdeki yaratıcılığı yeşertmenin ve ortaya çıkarmanın en güzel ve etkin yolu, hissettiklerimizi, gördüklerimizi, duyduklarımızı yazmak, çizmek, bestelemektir. Herkes gibi biz de çevremizle her an sosyal ilişki içindeyiz. Ama siz bu algılarınıza değer katın, hissetmeyi, çabuk ve doğru algılamayı öğrenin, sonra onları paylaşın. Paylaşınca hayat güzel. Yazma cesaretini gösterdiğiniz için sizleri, her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Yazdıklarınızı bizle paylaştığınız için de sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öykülerini gönderen öğrencilerin ve velilerinin katıldığı imza günü, küçük yazarlara yeni öyküleri için cesaret verdi.

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