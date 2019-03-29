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'Küçük Sahne Tiyatrosu' Erzurum'da yaşayacak

İSTANBUL'un en eski devlet tiyatrolarından olan 'Küçük Sahne Tiyatrosu'nun koltukları ve levhası Erzurum'un Oltu ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda tiyatro salonuna yerleştirildi. Müze olacağı belirtilen 'Küçük Sahne Tiyatrosu'nun...

'Küçük Sahne Tiyatrosu' Erzurum'da yaşayacak
İSTANBUL'un en eski devlet tiyatrolarından olan 'Küçük Sahne Tiyatrosu'nun koltukları ve levhası Erzurum'un Oltu ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda tiyatro salonuna yerleştirildi.
Müze olacağı belirtilen 'Küçük Sahne Tiyatrosu'nun oturma koltukları ve levhası, Oltu Atatürk İlkokulu'na gönderildi. Yeni açılan tiyatro salonuna yerleştirilen dekorla Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri 'Geçmişten Geleceğe Oltu' isimli oyunu sahneledi. Öğrenciler ve öğretmenler üniversitelilerin oyununu beğeni ile izledi.
Küçük sahne tiyatrosunun isminin Atatürk İlkokulu'nda yaşamaya devam edeceğini söyleyen Okul Müdürü İhsan Koçak, "Okulumuza yakışır bir tiyatro salonuna kavuşmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Tiyatro salonunun yapımında destek olan İstanbul Oltulular Derneği'ne teşekkür ederiz. Derneğin girişimleriyle İstanbul Küçük Sahne Tiyatro salonundaki koltuklar Oltu'ya gönderildi" dedi.
Salonun açılışına katılan İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Musa Dündar ise, "Öğrencilerimiz çok güzel oyun oynadılar. İnşallah bundan sonra da öğrenci kardeşlerimize hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

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