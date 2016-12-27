Küçük Kudüs, Türkçe yayımlandı

İstanbul, 27 Aralık () - Elettra Stamboulis’in içinde yaşadığı coğrafyayı takip eden ve tartışan hikâyeciliği ve Angelo Mennillo’nun yenilikçi ve aykırı çizgileriyle hazırlanan “Küçük Küdus” kitabı, İtalyanca ve Yunancadan sonra gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bir şekilde Cem Dinlenmiş’in Önsöz’üyle Türkçe olarak İstos Yayınevi tarafından yayımlandı.

Selanik, namı diğer Küçük Kudüs, Balkanlardaki çokkültürlü ve çok çetrefilli hayatın/tarihin simge mekânlarından biri. Bugün değişik ülkelere yayılmış pek çok insanın aile hafızasında bambaşka resimlerle kendine hâlâ yer bulabilmesi onun hem sonsuzca doğurgan hem de iğdiş edilmiş doğasının somut bir göstergesidir. Küçük Kudüs-Selanik, Duvarın Yıkılışından Sonraki Bir Yaz Günü işte tam da bu bellek ya da unutuşa dair bir grafik roman. Kesintili ve yoğun çizgileri içinde okuyucuyu Selanik’in modern tarihi içinde bir aile hikâyesini takip etmeye ve bizzat kendi hikâyemiz içinde Selanik’in yerini bulmaya davet eden kışkırtıcı bir anlatı. Cem Dinlenmiş, Küçük Kudüs’ün önsözünde; “Küçük Kudüs sayesinde hiç görmediğim Selanik hakkında gerçek bir izlenimim oluşmaya başladı. ... Bu kitaptaki insan hikâyeleriyle örülmüş bir şehir anlatısı. İşin güzelliği, çizgi roman bu tür anlatılara çok yakışıyor.” diyor. Elettra Stamboulis-Angelo Mennillo, KÜÇÜK KUDÜS Selanik, Duvarın Yıkılışından Sonraki Bir Yaz Günü Çeviren: Hasan Özgür Tuna Grafik Roman, 64 sayfa, 17x24 cm, Dokulu Kapak/Şeffaf şömiz, 24 TL