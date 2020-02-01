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Küçük Engin'in hedefi, dünyaca ünlü orkestralarda piyano çalmak

KÜLTÜR-SANAT 01.02.2020, 07:51
Küçük Engin'in hedefi, dünyaca ünlü orkestralarda piyano çalmak
AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümü'nde eğitim gören Engin Tuzcuoğlu (9), çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Yarışmalarda ve konserlerinde kıvırcık saçlarıyla da göze çarpan Engin'in hedefi, dünyaca ünlü orkestralarda piyano çalmak.
Antalya'da oturan Engin Tuzcuoğlu, henüz anne karnındayken müzikle tanıştı. Daha 2 aylıkken babası Akın Tuzcuoğlu'nun (71) çaldığı armonikaya tepki veren Engin, 3 yaşında gittiği kreşte ritim dersleri almaya başladı. 3,5 yaşında kendi kendine okumayı ve yazmayı çözen Engin, 4 yaşında da drama eğitimi almaya başladı. Annesinin telefonundaki piyano uygulaması sayesinde piyanoyla tanışan Engin'in bu enstrümana ilgisini keşfeden annesi, oğluna melodika aldı. Minik Engin, Youtube'de dinlediği her şarkıyı melodikayla çalmaya başlayınca 5 yaşında piyano eğitimine başladı. 7 yaşında ilkokula başlayan Engin, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümün'ü kazandı. Şu an 2'nci sınıf öğrencisi olan Engin, Öğr. Gör. Gökçe Göktepe'den piyano eğitim alıyor. Gittiği yarışma ve konserlerde kıvırcık saçlarıyla dikkati çeken Engin'in hedefi, dünyaca ünlü orkestralarda piyano çalabilmek.
ÜNLÜ BİR PİYANİST OLMAK İSTİYOR
Engin Tuzcuoğlu, yarışmalarda birçok ödül aldığını belirterek, "Ödüllerimin sayısının artmasını istiyorum. Bu yüzden çok çalışmak zorundayım. Piyano benim için müzik, mutluluk, şarkı ve huzur demek. Dünyaca ünlü orkestralarda piyano çalmak istiyorum. Yurt dışında konserler vermek istiyorum. İdollerim Fazıl Say, İdil Biret, Gülsin Onay, Mozart ve Beethoven. Onlar gibi ünlü bir piyanist, müzisyen olmak istiyorum. O yüzden onlar kadar çok çalışıp güzel yerlere gelmem lazım" dedi.
ANNE KARNINDA MÜZİĞE BAŞLADI
Engin'in annesi Fadime Tuzcuoğlu (51), hamileliği sırasında eşinin yanında armonika çaldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Müziği dinledikten sonra Engin kıpırdardı. Doğduktan sonra 2 aylıkken babası yine ona armonika çalarak oynatır ve uyuturdu. Ona çok güzel karşılık verirdi. İlerleyen yaşlarda kreşte ritim dersleri alarak etkinliklere katıldı. Arkadaşlarımla eğlenirken Engin'in eline telefona yüklediğim piyano uygulamasını açardım. Bu uygulamayla fark ettim ki Engin dinlediği müzikleri çalabiliyordu. Engin'in piyano ilişkisi böyle başladı. Daha sonra Youtube'da dinlediği Barış Manço'nun şarkılarını, çocuk şarkılarını çaldığını fark ettim. Zaman içinde eğitim almasını istedim. Yaşını bekledik. Belli bir eğitim aldı Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazandı. Yarışmalara katılıp konserler verdi. Engin çok başarılı bir çocuk, çalıştıkça daha iyi yerlere geleceğini biliyorum."
'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUZ'
Akın Tuzcuoğlu ise "Doğuma yakın zamanlarda armonika çaldım. Doğumdan sonra ise Engin yatağında uzanırken, ona armonika çalardım. O zamanlar Engin kendine has bebek sesleriyle tepki verirdi. Bu böyle devam etti. Annesinin melodika almasıyla Engin'in müziğe ilgisini keşfettik. Eğitimler alarak Akdeniz Üniversitesi'ni kazandı. Şu an hem kendi okulu hem de üniversitede eğitimine devam ediyor. Oğlumla gurur duyuyoruz" dedi.

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