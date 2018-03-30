Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Kral Yolu'nda doğa yürüyüşü

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Mersin’in Kanlıdivane bölgesine tarih ve doğa gezisi düzenledi.  Doğaseverler Roma döneminde Olba Krallığı'nın uzun süre hüküm sürdüğü...

Kral Yolu'nda doğa yürüyüşü

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Mersin’in Kanlıdivane bölgesine tarih ve doğa gezisi düzenledi. 
Doğaseverler Roma döneminde Olba Krallığı'nın uzun süre hüküm sürdüğü antik kentteki Kral Yolu'nda yürüdü, kilise ve manastır kalıntıları, su kemerleri ve zeytinyağı üretim merkezini gezdi. Yürüyüş ekibi, Hristiyanlık döneminde hac merkezi olan bölgenin tarihi yapısı ve yaşamıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkının 'Şeytan Deresi' dediği vadide 10 kilometre yürüyen doğa ve tarih tutkunları, anı fotoğrafları çektirip geziyi ölümsüzleştirdi.
140 kişiyle tarihin izinde yürüdüklerini belirten PRODOSS Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, "Tarihi eser ve define kaçakçıları ile doğa koşulları tahribatına rağmen ayakta durmaya çalışan, eşi benzeri olmayan bu antik kentleri gezip görmek, hakkında bilgi edinmek bizim için muhteşem bir yolculuk oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314