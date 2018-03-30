Kral Yolu'nda doğa yürüyüşü

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Mersin’in Kanlıdivane bölgesine tarih ve doğa gezisi düzenledi.

Doğaseverler Roma döneminde Olba Krallığı'nın uzun süre hüküm sürdüğü antik kentteki Kral Yolu'nda yürüdü, kilise ve manastır kalıntıları, su kemerleri ve zeytinyağı üretim merkezini gezdi. Yürüyüş ekibi, Hristiyanlık döneminde hac merkezi olan bölgenin tarihi yapısı ve yaşamıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkının 'Şeytan Deresi' dediği vadide 10 kilometre yürüyen doğa ve tarih tutkunları, anı fotoğrafları çektirip geziyi ölümsüzleştirdi.

140 kişiyle tarihin izinde yürüdüklerini belirten PRODOSS Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, "Tarihi eser ve define kaçakçıları ile doğa koşulları tahribatına rağmen ayakta durmaya çalışan, eşi benzeri olmayan bu antik kentleri gezip görmek, hakkında bilgi edinmek bizim için muhteşem bir yolculuk oldu" dedi.

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