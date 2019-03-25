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Kral Lear'ı canlandıran Haluk Bilginer, alkışlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BU yıl 7'ncisi düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalı sanatseverler için sahnelendi. Usta sanatçı Haluk Bilginer'in, Kral Lear'i canlandırdığı oyun, trajik...

Kral Lear'ı canlandıran Haluk Bilginer, alkışlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BU yıl 7'ncisi düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalı sanatseverler için sahnelendi. Usta sanatçı Haluk Bilginer'in, Kral Lear'i canlandırdığı oyun, trajik ve etkileyici hikayesi ile izleyenlerden alkış aldı.
Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ve 9 Mart'tan bu yana devam eden 7'nci Tiyatro Festivali'nde Kral Lear izleyiciyle buluştu. Usta sanatçı Haluk Bilginer'in Kral Lear'ı canlandırdığı oyun, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (AKKM) sahnelendi. Kadrosuyla dikkat çeken oyunun biletleri satışa çıktığı an tükendi. Oyun Atölyesi'nin sahnelediği, Muharrem Özcan'ın yönettiği, Haluk Bilginer'in hem çevirip hem oynadığı oyunda, Berfu Öngören, Hare Sürel, Nazlı Bulum, Arif Pişkin, Deniz Celiloğlu, Kaan Turgut, Onur Özaydın, Sertan Müsellim, Efe Tunçer ve Hüseyin Sevimli rol aldı. Hikaye, İngiltere Kralı Lear'ın, yaşlandığı için topraklarını üç kızı arasında paylaştırmaya karar vermesi ve bu paylaşımın eşit olması için kızlarının kendisini ne kadar sevdiklerini söylemelerini istemesiyle başlar. Nankörlük, ihanet, güç, dürüstlük gibi kavramların sorgulandığı Shakespeare'in ölümsüz eserinde, iktidarın vahşiliği ve iktidarın kendisiyken mağduruna dönüşen insan anlatılıyor. 2 perdelik oyunun ardından salonu dolduran izleyiciler, Haluk Bilginer ve ekibini ayakta alkışladı.

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