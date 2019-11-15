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'Kore Animasyon Günleri' animasyon tutkunlarını bekliyor

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen KAG: Kore Animasyon Günleri Türkiye başladı. Kore animasyonunun önemli aktörlerini ve ürünlerini...

KÜLTÜR-SANAT 15.11.2019, 09:49
'Kore Animasyon Günleri' animasyon tutkunlarını bekliyor
Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen KAG: Kore Animasyon Günleri Türkiye başladı. Kore animasyonunun önemli aktörlerini ve ürünlerini Türk izleyicisi ve animasyon sektörüyle buluşturmayı hedefleyen etkinlik ücretsiz düzenlenen film gösterimiyle bugün devam edecek.

Animasyon üretimi, eğitimi ve teknolojisinin geliştirilmesinin çok önemsendiği, SICAF gibi önemli uluslararası animasyon festivallerine, animasyon merkezi ve animasyon müzesine sahip Güney Kore uzun süredir küresel animasyon ve oyun sektörünün önemli bir parçası. Günlük kamusal hayatın içine entegre olmuş Küçük Otobüs Tayo ve Larva gibi sayısız karakter tasarımı, sanal dünyada öykü anlatımının çok popüler bir türü webtoon ve 2015 verilerine göre 600 milyon dolar hacme yakın ithal de edilen Harika Kanatlar gibi uzun metraj animasyonlar, Küçük Penguen Pororo, Pucca, Katuri ve Kakao Arkadaşlar gibi animasyon dizileri ve oyunlarına sahip ülke, dünyada adından söz ettiriyor.

“TÜRKİYE OLARAK KORE ANİMASYONUNU TAKİPTEYİZ”

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen KAG: Kore Animasyon Günleri Türkiye, Kore animasyonunun önemli aktörlerini ve ürünlerini Türkiye’de hem izleyici hem de Türk animasyon sektörü ile buluşturdu. Dün başlayan etkinliğe FunnyFlux yaratıcı yönetmeni Jung Jin Hong, EBS-Korea Educational Broadcasting System Animasyon Bölümü Başkanı Han Kil Nam bulunuyor. Ayrıca Köpekler Adası ve Kabakçığın Hayatı filmlerinin animasyon yönetmeni Kim Keukeleire katıldı. Kore animasyonunun uzun yıllardır kemik bir izleyici kitlesi olduğuna dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Kore, oyun alanında çok gelişti. Üniversite olarak biz de takipteyiz. 3 yıldır yaz okulları yaparak Kore animasyoncularını ülkemize davet ediyorduk. Bir animasyon günleri düzenlememiz için İstanbul Başkonsolosluğu’ndan teklif geldi. Türkiye'deki animasyon sektörünün Kore animasyon sektörü ile bir iş birliği yapması bizim için çok kıymetliydi. Hemen kabul ettik ve birlikte bir etkinlik organize ettik” dedi.

"ANİMASYON DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR DESTEĞİ BEKLİYOR"

Kore animasyonunun özellikle çocuk dizileri alanında çok ileri bir noktada olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan şunları söyledi:

“Kore karakter tasarımları çok iyi. Oyun tasarımında da çok verimli ve fazla iş üreten bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'de de belirli bir fan kitlesi var. Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde animasyon üzerine bölümler açılmaya başladı ve insan kaynağı ve fonlama eksiği var. Biz bu bölümlerin maddi anlamda daha fazla destek görmesini istiyoruz. Bu Türkiye’de bebek sektör dediğimiz bir sektör. Animasyonun kültürel ve ekonomik değeri yeni yeni anlaşılıyor. Bunu önemseyen ve destekleyen devlet kurumları da mevcut. Dolayısıyla ben bu sektörden umutluyum. Bu tür etkinlikler ve festivaller de bu umudu yeşertiyor. Devletin yanı sıra özel sektör desteği de bu sektör için çok önemli. Bunun öneminin farkına varırsak üretim anlamında Türkiye'nin önünde hiçbir şey duramaz.”

Kore Animasyon Günleri Türkiye, bugün film gösterimi ve Kim Keukeleire yürütücülüğünde üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek tek günlük bir animasyon atölyesiyle devam edecek. Tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.

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