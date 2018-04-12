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Koray Avcı yeni albümünü ilk kez imzaladı

İSTANBUL, () - KENDİNE has tarzı ve yorumu ile son yıllarda adından sıkça söz ettiren Koray Avcı, yeni stüdyo albümü 'Senin İçin Değer'in ilk imza gününde D&R Hilltown’da sevenleriyle bir araya geldi. Ağustos 2015’te çıkardığı...

Koray Avcı yeni albümünü ilk kez imzaladı

İSTANBUL, () - KENDİNE has tarzı ve yorumu ile son yıllarda adından sıkça söz ettiren Koray Avcı, yeni stüdyo albümü 'Senin İçin Değer'in ilk imza gününde D&R Hilltown’da sevenleriyle bir araya geldi.

Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Temmuz 2016'da yayınladığı 'Sonra Dersin Ki'  albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı’nın son stüdyo albümü 'Senin İçin Değer' müzikseverler ile buluştu.

İmza gününde sanatçının hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte BKM’nin 'güldüy güldüy show' çocuk oyuncuları Avcı’ya sürpriz yaptı.

Dijital mecralardaki 400 milyonu geçen izlenme rakamları ile büyük bir hayran kitlesine sahip Koray Avcı imza günleri kapsamında; 13 Nisan Cuma D&R Adana Optimum, 21 Nisan Cumartesi D&R İzmir Forum Bornova, 28 Nisan Cumartesi ise D&R Ankara Panora’da olacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

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