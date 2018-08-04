Konya'da halk kütüphanesi 24 saat hizmet veriyor

KONYA'da İl Halk Kütüphanesi, ilginin yoğun olması nedeniyle 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Biz yeni dönemde, kütüphaneleri 'milletin kütüphanesi' diye de isimlendiriyoruz. O nedenle de milletin kütüphanesinde, her gün 24 saat olarak hizmete başladık. Kütüphanemize gece gelenlerimize çay ve çorba ikramımız da olacak" dedi.

Geçen yıl hizmet saati 22.00'ye kadar uzatılan Konya İl Halk Kütüphanesi'nin kapıları artık hiç kapanmayacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yoğun ilgi nedeniyle, Konya Valiliği'nin de oluruyla geçen 27 Temmuz'da kütüphanenin 24 saat açık kalması yönünde karar aldı. 1910 yılından bu yana hizmet veren Konya İl Halk Kütüphanesi'nin sürekli açık olması en çok öğrencileri sevindirdi.

'MİLLETİN KÜTÜPHANESİ, MİLLETİN HİZMETİNDE'

Konya İl Halk Kütüphanesi'nin Türkiye'de okuma oranıyla en üst sıralarda bulunduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, şunları söyleri:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Konya İl Halk Kütüphanesi, 1910 yılından itibaren farklı mekanlarda hizmet verdi. Konya İl Halk Kütüphanesi, Türkiye'de kütüphaneler arasında okuma oranıyla en üst sırada yer alan bir kütüphanemizdir. Özellikle kışın öğrencilerimizin kütüphanemize girebilmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu biliyoruz. Biz yeni dönemde 'milletin kütüphanesi' diye de isimlendiriyoruz. Milletin kütüphanesi milletin hizmetinde, her gün 24 saat olarak hizmete başladık. Hafta sonları dahil 7 gün 24 saat öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Uygulamanın neslimiz için faydalı olacağı kanaatindeyiz."

GECELERİ ÇAY VE ÇORBA İKRAMI

Kütüphanenin açık olduğunu duyan öğrencilerin geceleri de gelmeye başladığını belirten Yarar, ''Ben inanıyorum ki, kısa zamanda kütüphanemizde yer bulmakta zorlanacağız. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz, onlar da bu duruma oldukça sevindiler. Önümüzdeki günlerde geceleri çay ve çorba ikramlarımız da düşünülüyor. Kitap envanteri bakımından oldukça zengin bir kütüphane. Bu nedenle İl Halk Kütüphanemizin günden güne artan bir okuyucu kitlesi var" dedi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Kütüphaneye gelen okuyucular, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtti. Üniversiteye hazırlanan İbrahim Etem, "Üniversiteye hazırlanıyorum. 24 saat açık olması çok iyi bir şey. Akşamları da ders çalışmak istiyorum ama kapalı oluyordu. Akşamları artık ders çalışmak için buraya geleceğim" dedi. Gündüz dershaneye veya okulda olan öğrenciler için kütüphanenin 24 saat açık kalmasının yararlı olacağını belirten Ahmet Dönmez ise "Kütüphaneye gelip, üniversiteye hazırlanıyorum. Bu uygulama gündüz dershanesi, okulu olanlar için oldukça iyi" diye konuştu. Öğrencilerden Meliha Acar da "2 yıldır kütüphaneye geliyorum. Alınan karar oldukça iyi olmuş çünkü kütüphane kalabalık oluyor. Bu uygulamayla herkes istediği saatte gelebilir" ifadelerini kullandı.



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