‘Koca Haydar’ oyunu beğenildi

AVCILAR’daki ‘Çığlık Sanat Atölyesi’ yönetmeni Cemal Uçarman’ın senaryosunu yazıp oynadığı ‘Koca Haydar/Pir Sultan Abdal’ isimli oyun beğenildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ertelenen Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki ‘Belgesel tiyatro’ özelliği taşıyan oyunda Cemal Uçarman, Pir Sultan Abdal’ın tarihsel süreci ve birçok bilinmeyeni sahnede canlandırdı. Alper Özgen, Emek Uçarman’ın yönettiği, müziklerini Grup Seyr-i Cem, Ertuğrul Çimen, Esra Çimen’in hazırladığı, Coşkun Yavuz, Şahin Kızıltepe, Zeynep Ülker, Emek Uçarman, Görkem Ölmez, Alihan Demirbilek’in seslendirdiği oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Cemal Uçarman, zor koşullarda hazırlandıkları oyunda en büyük desteği kendilerine veren izleyicilere teşekkür ederken, ekipte yer alan tüm isimleri sahneye davet etti. Oyun ardından izleyicilerin büyük bölümü sahneye giderek sanatçılarla selfie çektirdi.

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