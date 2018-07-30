 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

KKTC'li kadın yazarın polisiye romanı 'Çünkü' raflarda

GAZİMAĞUSA, () - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Banu Akeloğlu’nun polisiye türündeki ilk kitabı ‘Çünkü’, Türkiye’deki tüm kitapçılarda satışa sunuldu.  Kitabın...

KKTC'li kadın yazarın polisiye romanı 'Çünkü' raflarda

GAZİMAĞUSA, () - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Banu Akeloğlu’nun polisiye türündeki ilk kitabı ‘Çünkü’, Türkiye’deki tüm kitapçılarda satışa sunuldu. 

Kitabın bir polisiye romanı olduğunu ifade eden Akeloğlu, “Kitapta aşk, cinayet, kıskançlık, sevgi, merak, sadakat gibi insani duyguların hepsi var. Bu kitapta okuyucular kendilerinden birer parça bulacaklar” dedi.

“KİTABI BABAMA İTHAF ETTİM”

Şu anda yöneticilik yaparak kariyerini sürdüren Akeloğlu, “Bu benim ilk kitabım. Kitabı yazmaya karar verdiğimde babama bundan bahsetmiştim. Bu onu çok heyecanlandırmış ve sevindirmişti. Kitabı henüz tamamlayamadan babamı kaybettik. Bu sebeple kitabı babama ithaf ettim. Sırf bu sebepten bile kitabın değeri benim için çok büyüktür. Ayrıca bir kadın polisiye yazarı olmak bana ayrıca bir gurur veriyor. Umarım ileride herkesin takdirini kazanan bir kadın polisiye yazarı olabilirim” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar