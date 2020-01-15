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Kırmızı Kedi Caddebostan’da
KÜLTÜR-SANAT 15.01.2020, 17:15
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İSTANBUL, ()/ (Kurumsal Haberler)- Okurlarına 2008 yılında merhaba diyen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabevlerinin bir yenisini Caddebostan’da açtı.
Kırmızı Kedi, birbiri ardına açtığı kitabevleriyle de kitapseverlerle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara ve İzmir-Alsancak’ta kitabevleri açan Kırmızı Kedi, kitabevlerine bir yenisini daha ekledi. Caddebostan Kültür Merkezi içinde yer alan kitabevi, bugün kapılarını kitapseverlere açtı.
Kitabevinde gerçekleşecek ilk imza günü ise 19 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Emre Kongar’ın katılımıyla düzenlenecek.
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