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Kırmızı halıda engelliler, bürokratlar ve bakanlar yürüdü

İSTANBUL, () – Geliri engelli bireylerin bağımsız yaşama dahil olmaları adına İZEV Vakfı’na bağışlanacak olan Şampiyonlar filminin galasındaki kırmızı halıda bakanlar, bürokratlar ve engelli bireyler yürüdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın...

Kırmızı halıda engelliler, bürokratlar ve bakanlar yürüdü

İSTANBUL, () – Geliri engelli bireylerin bağımsız yaşama dahil olmaları adına İZEV Vakfı’na bağışlanacak olan Şampiyonlar filminin galasındaki kırmızı halıda bakanlar, bürokratlar ve engelli bireyler yürüdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan gala, yüzlerce engelli bireyin katılımıyla bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yönlendirmesi, İZEV Vakfı yönetimi ve İnteraktif Medya ortak kararı ile ‘Şampiyonların Şampiyonları’ adlı tema oluşturuldu. Onlarca şampiyon ve ödüllü özel gencin kırmızı halı yürüyüşüyle engelli olarak tanımlanan bireylerin neler yapabileceğini ifade etmek ve milyonlarca kişiye örnek olması açısından bir ilk gerçekleştirildi.

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay  tarafından izlenerek olumlu not alan filmin galasında kırmızı halı yürüyüşünde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özel Sporcular Federasyonu’nun yetiştirdiği sporcular ve İZEV Vakfı’nın desteklediği uluslararası ödüllü gençler yürüdü. Kırmızı halının  diğer özel konukları ise  Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Serruh Kaleli ve İZEV Vakfı Genel Sekreteri Merve Kılıç oldu.

Yapılan açıklamada, “Şampiyonlar filmi, sosyal bir ceza alarak 90 gün engelli basketbol takımını çalıştıran bir profesyonel basket koçunun o bireylerle geçen mücadelesini anlatıyor. Bir aile komedisi olan film aynı zamanda kişisel dönüşüme dair önemli mesajlar içermekte. İspanya'da pek çok ödül alan ve büyük gişe yaparak İnteraktif Medya tarafından ülkemize getirilen, geliri engelli bireylerin bağımsız yaşama dahil olmaları adına İZEV Vakfı’na bağışlanacak olan Şampiyonlar filminin galası için 150 özel sporcu başta olmak üzere 250 engelli birey bakanlık binasında ağırlandı. Zihinsel ve bedensel engellerine rağmen şampiyon onlarca milli sporcu ve uluslararası ödüller alan özel bireyler bu galada hep birlikte galanın yıldızı olarak karşılandılar” denildi.

(FOTOĞRAFLI) 

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