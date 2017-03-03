'Kilikya'nın Kadınları' alkışlandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()-MERSİN'de yazar Semihi Vural'ın 'Tarihte Mersin Kadınları' kitabından yola çıkarak oyunlaştırılan 'Kilikya'nın Kadınları' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

İçel Soroptimist Kulübü'nün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle uzun süredir provalarını sürdürdüğü eser Kültür Merkezi'nde sahneledi. Gösteri öncesi konuşan Kulüp Başkanı Sevinç Şanlı, kadınlar için var olan bir kadın kuruluşu olarak 8 Mart'ın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Şanlı, Mersin'in bölge olarak kadın kahramanlar yönünden oldukça zengin olduğunu ifade ederek, "Geçmişten günümüze kadınlar, karşımıza bazen bir tanrıça, bazen bir tanrının vurulduğu bir genç kız, bazen de bir kralın güzel eşi, bazen de kendisi yasa yapma erkine sahip güçlü bir kraliçe olarak çıkıyor. Bu efsane kadınlar, çağlar öncesi yaşamış olsalar da toplumsal yaşamımıza öyle işlemişler ki masallarımızda, söylencelerimizde, geleneklerimizde varlıklarını sürdürüyorlar" dedi.

İçel Soroptimist Kulübü tarafından her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geleneksel olarak verilen 'Yılın Başarılı Kadın Ödülü' Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Bengi İspir Özdülger'e verildi. Daha sonra ise müzik direktörlüğünü Engin Aktuğ'un yaptığı, rejisör Melih Öztürk'ün yönettiği 'Kilikya'nın Kadınları' sahneye taşındı. Eserde, Europa, Puduhepa, Athena, Üç Güzeller, Afrodit, Tyke, Nemesis, Kraliçe Aba, Kleopatra, Marpessa, Stratoni, Andromakhe, Arsione, Myrrha, Kalenin Kızı, Şahmeran, Gülnar Hatun, Valide Sultan ve Türkiye'nin kadın ilk belediye başkanı Müfide İlhan karakterleri, Müge Sungur Enön, Zuhal Karamehmet, İlkiz Hancıoğlu, Nuran Kurtuluş, Meltem Başol, Banu Esyılmaz, Ganime Turan, Ülün Toker, Nilüfer Aydoğan Bakırezen, Ayşe Vural, Sevinç Şanlı, Ayşegül Uysal, Münire Yurdal, Aslı Gün, Esra Sönmez, Nurgül Çaylı Duran, Saime Taşkın, Duygu Ertan, Zülal Erkan, Ülkü Ongun ve Fatma Yüksel canlandırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin sonunda salonu dolduranlar eserde rol alanları uzun süre alkışlandı.

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