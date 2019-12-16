KidzMondo’da çocuklara yeni yıl sürprizleri
İSTANBUL, () TRUMP Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo, yeni yıla sürprizlerle girmeye hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanı için özel olarak süslenen KidzMondo’da çocuklar gösteriler, şovlar, atölyeler, danslar ve tiyatro...
İSTANBUL, () TRUMP Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo, yeni yıla sürprizlerle girmeye hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanı için özel olarak süslenen KidzMondo’da çocuklar gösteriler, şovlar, atölyeler, danslar ve tiyatro oyunları ile buluşacak.
21-22 ve 28-29 Aralık’ta yılbaşı partileri ile hareketlenecek olan KidzMondo’da Aralık ayı sonuna kadar çok renkli etkinlikler olacak. Noel Baba KidzMondo sokaklarında şeker dağıtacak, meydanda hareketli danslar yapılacak, tiyatro salonunda yılbaşı temalı oyunlar sahnelenecek, yeni yıl ruhunu yansıtan atölyeler düzenlenecek. Jonglörler ve sihirbazlar KidzMondo’nun neşesine neşe katacak. Çocuklar yılın yorgunluğunu KidzMondo’da atacak, 2020’ye neşeli bir başlangıç yapacak.
KidzMondo’da çocuklar 50’den fazla mesleği deneyimleyerek keşfediyor, hem eğleniyor hem öğreniyor. KidzMondo, pazartesi hariç haftanın her günü açık.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
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|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
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|17
|25
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|24
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|17
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|16
|22
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|17
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|18
|17. Aston Villa
|17
|15
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|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
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|27
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|10. Osasuna
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|23
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|17
|23
|13. Villarreal
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|22
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|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
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|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10