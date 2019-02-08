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Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek

LEFKOŞA, () – DEVLET nişanı ünvanına sahip Talant Ogobaev, Rakha Itikeev, Zhylkchy Zhakypov ve Yuristanbek Shygayev’in yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği ‘Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi’nin...

Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek

LEFKOŞA, () – DEVLET nişanı ünvanına sahip Talant Ogobaev, Rakha Itikeev, Zhylkchy Zhakypov ve Yuristanbek Shygayev’in yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği ‘Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi’nin açılışı, 11 Şubat Pazartesi günü, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ülkenin kültür-sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, sanata değer katmak, sanatın toplum için önemini ve sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonuyla kurulduğu günden itibaren Mustafa Hastürk ile Feryal Sükan kişisel resim sergisi, Cumhuriyet Sergisi, Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi’ne ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, beşinci etkinliği olan ‘Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi’ ile ortak köklere dayanan zengin ve aynı zamanda özgün Kırgız kültürünü sanatseverlere sunacak. Açılan sergi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kırgızistan arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğine katkı sunacak.

Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı ‘Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi’ Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılacak.  

Devlet nişanı ünvanına sahip Talant Ogobaev, Rakha Itikeev, Zhylkchy Zhakypov ve Yuristanbek Shygayev’in yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisinin açılışı, 11 Şubat Pazartesi günü, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilecek.

ESERLER KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ’NE BAĞIŞLANDI

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in açılışını yapacağı sergi, üç hafta boycunca hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek. Eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışlandığı sergi ile sanatseverler, Kırgız ressamların farklı ekol çalışmaları ile Kırgızistan sanatını daha iyi tanıma fırsatı bulacak.

DR. FAZIL KÜÇÜK VE MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde, KKTC sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35’inci ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan ‘Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele’ temalı sergi ise 15 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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