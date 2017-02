KHAS’lı öğrencilerin “Zincir”i Korkunç Bir Kısa Film Yarışması’nda üçüncü oldu

İSTANBUL Kısa Filmciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Korkunç Bir Kısa Film Yarışması’nda üçüncülüğü, Kadir Has Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı öğrencilerinin hazırladığı “Zincir” filmi aldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere öğrendiklerini uygulama şansı veren atölye çalışması olarak başlayan filmin, her aşamasında öğrenciler yer aldı. 15 dakika olan ve kısa film standartları içinde hazırlanan Zincir, hem polisiye yönü olan hem de aile bağlarını konu alan bir korku filmi.

Filmin çekimleri sırasında öğrencilerine her konuda destek olan Kadir Has Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Başkanı Zeynep Üstünipek, öğrencilerin bu çekimler sırasında birçok şey öğrendiğini ifade etti. Atölye çalışmalarını her sene yaptıklarını belirten Üstünipek, “Üniversitemiz de bu konuda bize pek çok imkan sunuyor, başta Rektörümüz olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Biz bu filmi çekerken aklımızda yarışma fikri yoktu, tamamen eğitim amaçlı çektik. Öğrencilere bir filmin her aşamasını göstermek istedik” diye konuştu.

“SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

34 yıldır sektörün içinde olduğunu söyleyen Üstünipek şöyle devam etti:

“Televizyonlarda, reklam çekimlerinde yer aldım. Bunun dışında çekmiş olduğum 21 tane belgesel var. O nedenle bu sektörde neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve öğrencileri ona göre yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada daha fazla uygulama yapmak önemli. Çünkü biliyorum ki teoride her şeyi öğrenebilirler ama uygulama yapmadan mezun olduklarında sudan çıkmış balığa dönecekler. Dolayısıyla çok fazla uygulama yaptırıyorum ve onları biraz fazla çalıştırıyorum. Bunun sonuçlarını da yaptığımız çalışmalardan aldığımız ödüllerle görüyoruz.”

“KORKU FİLMİ FARKLI BİR DENEYİM”

Filmde oyuncu olarak yer alan Kadir Has Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Program 2’inci sınıf öğrencisi İpek Girgin, “Bu ilk oyunculuk deneyimim değildi ancak korku filmi olması çok başkaydı ve benim için farklı bir deneyim oldu” dedi. Yarışmaya katılma fikrinin kendisinden çıktığını dile getiren Girgin, “Bu filme proje olarak başladık. Daha sonra çok severek ve isteyerek yaptığımız için yarışmaya başvurmaya karar verdik. Aldığımız sonuç bizi çok mutlu etti. Sonuçta ne kadar çok yarışmaya katılırsak bizim için o kadar iyi olacaktı. Zeynep hocanın desteğiyle daha da istekli bir hale geldik. Kazandığımız bu ödüller geleceğimiz için de oldukça faydalı olacak” diye konuştu.

“HAYALİM KAMERA ÖNÜNDE OLMAK”

Filmin kamera arkası çalışmalarına destek veren Kadir Has Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Program 2’inci sınıf öğrencisi Emir Fırat Çolak ise, kamera arkasının göründüğü kadar kolay olmadığını ve yapılacak en ufak bir hatanın bile bütün filmi etkileyebileceğini söyledi. Bu ortamda disiplinli olmak gerektiğini öğrendiğini belirten Çolak, “Çocukluğumdan beri hayalim hep kamera önünde olmak. Ama kamera arkasından bu işe başlamak çok güzel bir tecrübe. Kısa film çekmiş olmamıza rağmen çok yoğun ve uzun saatler çalıştık. Set ortamında olmak yorucuydu ancak kısa bir zaman da olsa bu zorlukları görmek tecrübe kazanmamız açısından güzel oldu” ifadelerinde bulundu. Filmin yaklaşık 4 günlük bir süreçte tamamlandığını dile getiren Çolak, “Filmi çekmeye başladığımızda ödül alacağımızı hiç düşünmedik çünkü atölye çalışması olarak başladık. Daha sonra yarışmaya başvurup ödül almak bizi çok mutlu etti” dedi.

