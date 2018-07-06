ERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Korkut, 'Kentsel Dönüşüm' ve 'Cazibe Merkezi' projelerini uygulayarak, yüzlerce evi yıktı, bir asır sonra tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi'ni birbiriyle buluşturdu. Tarihi eserler arasındaki engelleri ortadan kaldıran Korkut, eski Erzurum'u ortaya çıkarıp açık hava müzesine dönüştüreceklerini söyledi. Başkan Korkut, "Kentsel dönüşüm tarihe hayat verdi" dedi.

Yakutiye ilçesini, 250 milyon lira ödemeyle, 4 bin civarında binayı kamulaştırılarak hızla açık hava müzesine çevireceklerini vurgulayan Başkan Korkut, yaptıkları ve yapacaklarını, basın mensuplarına kendisinin kullandığı minibüsle gezi düzenleyerek tek tek anlattı. Erzurum'un tarihi eser yönünden oldukça zengin bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Korkut ancak bu zenginliği şu ana kadar kullanmanın nasip olmadığını söyledi. Çok katlı bina ve harabeye dönen konutların yıkılması ile birlikte Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Kale ve 3 Kümbetler'i birbiri ile buluşturduklarını sözlerine ekleyen Korkut şunları söyledi:

"Devralmış olduğum belediye maaş ödeyemeyen belediye konumundaydı. 30 milyon bütçeyle devraldık, bütçeyi 160 milyona çıkardım. 153 milyon lira geçmişten gelen SSK, maliye borçlarını temizleye bilen belediye olduk. Bu Türkiye’de ilktir. 250 milyon civarında kamulaştırma bedeli ödemek suretiyle 4 bin civarında bina kamulaştırıldı. Kentsel dönüş alanında tarihi eserlerin etrafı ve yolların açılmasıyla beraber ciddi bir değişim söz konusu oldu. Üç kümbetler 150 dönüm alan içerisinde 22 tane tescilli sivil mimari örneği, 9 tanede kamusal mimar öğelerin olduğu alan gün yüzüne çıkarıldı. Bu alanda ziyaretçi karşılama merkezi, 300 kişinin faydalanacağı butik otel var, müze binası var. Burada kültürel faaliyetler yoğun olarak yapılacak. 2 sene gibi süreçte tamamlamayı düşünüyoruz. Hacı Cuma'daki kentsel dönüşüm eşi benzeri olmayan bir proje. Kamulaştırma tamamlandı bize maliyeti 100 milyonun üzerinde. 2 katlı evler, her birinin 250 metre kare civarında bahçesi olan, sokakları olan eski Erzurum evlerini, mahallesini hatırlatan sokak kültürü yaşatılacak, otoparkların belli alanda oluşacağı, evlere yürüme mesafesi olacağı örnek bir proje. Şehrimizin hem mimari öğeleri kapsamında önü açılacak, yapılanmada çok katlı binalardan ziyade az katlı binalar öne çıkacak, hava kirliliğini de bertaraf etmiş olacağız. Ayrıca deprem kuşağında olan Erzurum'da sağlam bir yapılaşma ile deprem korkusu da yaşanmayacak."



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