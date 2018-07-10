Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

Kenan Doğulu “Vay Be” ile geri dönüyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - KENAN Doğulu'nun yeni albümü “Vay Be”, 20 Temmuz Cuma günü dijital platformlarda yerini alacak. Prodüktörlüğü Doğulu Productions tarafından yapılan albümde, sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait beş...

Kenan Doğulu “Vay Be” ile geri dönüyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - KENAN Doğulu'nun yeni albümü “Vay Be”, 20 Temmuz Cuma günü dijital platformlarda yerini alacak.

Prodüktörlüğü Doğulu Productions tarafından yapılan albümde, sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait beş şarkının yanı sıra, Doğulu'nun Bora Uzer ve Ozan Turgut'la yazdığı "Issız Ada" ve Tuğrul Eylül Cerrahoğlu ile bestelediği "Vay Be" şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Pop, elektronik, etnik ve house tarzlarını birleştiren Doğulu, “Vay Be” albümünde Ozan Doğulu, Bora Uzer, Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Tamer Pınarbaşı, Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz, Orhan Topçuoğlu, Şenova Ülker, Orhan Deniz, Erkan Adlin, Cenk Erdoğan, Caner Güneysu, Onur Nar, Gökay Semercioğlu ve Murat Çekem’le çalıştı. Albümün vokal koçluğunu Cihan Okan yaptı.

Albümün fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Candaş Arın tarafından çekilirken, styling Merve Kırşan tarafından yapıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325