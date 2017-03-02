Kenan Doğulu prodüktörlüğünde Sulukule’den hiphop

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - PRODÜKTÖRLÜĞÜNÜ Kenan Doğulu’nun yaptığı, Sulukule'nin ilk hip hop grubu Tahribad-ı İsyan’ın ilk albümü yarın yayımlanacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen albüm tanıtımında Tahribad-ı İsyan, kendileri için kurulan özel sahnede, albümlerinden 3 şarkı seslendirdi. Canlı performansın ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu ve grubun üyeleri Slang, Zen-G ve VZ., müzik prodüktörleri Murat Çekem ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahribad-ı İsyan grubu üyeleri, farklılık yaratmak istediklerini ifade ederek, “Sulukule'de yaşanan olaylar had safhada. Çaresizlik var. Madem bu bir konuşma sanatı ve bizim de boş konuşmamamız gerekiyor. O zaman grubumuzun ismini Tahribad-ı İsyan koyalım dedik. Bizim yaratmak istediğimiz şey tamamen farklılık. Yaşamı güzelleştirmek istiyoruz. Bizim isyanımız tamamen yapıcı olmak, kötülükleri yıkmak için bir isyan” diye konuştu.

Kenan Doğulu ise grupla tanışma hikayesini şöyle anlattı:

“Çocukları ilk kez Halil Altındere’nin İstanbul Bienali'ndeki video sanatı işinde izledim ve çok etkilendim. Onlara nasıl ulaşacağımı bulmaya çalışırken müzisyen arkadaşım Murat Çekem’den telefon geldi ve beni yetenekli bir grupla tanıştırmak istediğini söyledi. İşte o çocuklar ile tanıştınız. Önümüzdeki yıllarda çok güzel işler yapacaklarına da inanıyorum.”

DMC ve Doğulu Productions işbirliğiyle yarın Apple Music ve müzik marketlerde, 10 Mart’ta ise tüm dijital

platformlarda yerini alacak albümde 8 şarkı bulunuyor. Şebnem Ferah’ın, “Can Kırıkları” şarkısının yeniden düzenlemesi olan “3 Yağmur Tanesi”ne sesiyle katkı sağladığı albümde, rap dünyasının ünlü ismi Fuat Ergin’in düet yaptığı bir şarkı da yer alıyor. Albümde gruba, bas gitarda Murat Ejder, bas gitar ve gitarda Murat Çekem, perküsyonda İzzet Kızıl ve kemanda Turay Dinleyen eşlik ediyor. Albüm fotoğrafları ise Koray Kasap imzası taşıyor.

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