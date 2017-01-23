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Kenan Doğulu'dan Sevgililer Günü'ne özel konser

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK pop müziğinin başarılı isimlerinden Kenan Doğulu, 14 Şubat Salı günü "Aşka Şarkılar" temalı konseriyle İstanbul'daki müzikseverlerle buluşacak. 1993 yılında yayımladığı ilk albümü...

Kenan Doğulu'dan Sevgililer Günü'ne özel konser

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK pop müziğinin başarılı isimlerinden Kenan Doğulu, 14 Şubat Salı günü "Aşka Şarkılar" temalı konseriyle İstanbul'daki müzikseverlerle buluşacak.

1993 yılında yayımladığı ilk albümü "Yaparım Bilirsin"den bugüne birbirinden özel 13 stüdyo albümü ve 4 single çalışmasını Türk pop müziği tarihine kazandıran Kenan Doğulu, 14 Şubat Salı günü Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’nde konser verecek. Atlantis Yapım ve Zorlu PSM işbirliğiyle "sahne üstü ayakta konser" konseptiyle müzikseverlerle buluşacak Doğulu, "Aşka Şarkılar" temalı konseriyle 23 yıllık profesyonel kariyerindeki birbirinden özel şarkılarını seslendirecek.

 

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