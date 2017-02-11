Keman sanatçısı Nedime Zeynep Işık toprağa verildi

Erol AKKIR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Başkemancısı 48 yaşındaki Nedime Zeynep Işık'ın cenazesi, törenle toprağa verildi.

ANTDOB Orkestrası Başkemancısı Nedime Zeynep Işık için ilk tören Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlendi. Geçen perşembe tedavi gördüğü hastanede akciğer kanserinden yaşamını yitiren Işık için düzenlenen törene, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, ANTDOB Müdürü Sibel Kızılateş, annesi Ayşe Ediz, arkadaşları ve sanat çevresinden çok sayıda insan katıldı. Sahneye getirilen Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yanına fotoğrafı ve kemanı konuldu.

Senfoni orkestrasının mini konser verdiği sahnede, boş bırakılan başkemancı sandalyesine karanfil bırakıldı. Işık'la ilgili kısa filmin izlendiği törende, sevenleri anılarını anlattı. Buradaki tören, sahne arkadaşlarının Nedime Zeynep Işık'ın tabutunun üzerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

BAKAN YARDIMCISI KATILDI

Nedime Zeynep Işık için ikinci tören Altınkum Hacı Sırrı Kırımlıoğlu Camii'nde düzenlendi. Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Işık'ın doktoru Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da katıldı. Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası Hisarçandır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakan Yardımcısı Yayman, anne Ayşe Ediz'e başsağlığı dileyerek, "Bakanımız sayın Nabi Avcı, Başbakanımızın çağırması üzerine elinde olmayan sebeplerle gelemedi. Başsağlığı diledi. Acınız acımızdır" dedi.

SANATÇI AİLEDEN GELİYORDU

10 ve 19 yaşlarında iki çocuk annesi Işık, sanatçı bir aileden geliyordu. 1989 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nı birincilikle tamamlayan Işık, aynı yıl içerisinde Milano'daki Conservatorio Giuseppe Verdi'den de başarıyla diploma aldı. Yaşamına çok sayıda başarı sığdıran Işık, dünyaca tanınan şeflerin orkestrasında da başkemancı olarak sanat icra etti. Ayrıca Işık, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ilk başkemancısı Sedat Ediz'in torunu, CSO emekli piyanisti Ayşe Ediz'in kızı ve ANTDOB Orkestrası kemancılarından Elvan Şekercioğlu ile Orkestra Akademik Başkent çello solisti Ediz Şekercioğlu'nun ablasıydı.

FOTOĞRAFLI