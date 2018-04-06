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'Kaynanalar'ın 'Tijen'i Sevda Aydan hayatını kaybetti

BİR dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede...

'Kaynanalar'ın 'Tijen'i Sevda Aydan hayatını kaybetti
BİR dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
Eski milli basketbolcu Efe Aydan ile tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesi olan; oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, geçen 13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde, bu sabah 06.15'te hayatını kaybetti. Bir dönem TRT'de yayınlanan 'Kaynanalar' dizisindeki 'Tijen' karakteriyle tanınan Aydan'ın cenazesinin yarın öğlende Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
SEVDA AYDAN KİMDİR?
1930 yılında doğan soprano ve dizi oyuncusu Sevda Aydan, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan ve Opera bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operası'nda Traviata operasıyla sanat hayatına başlayan sanatçı, Manon Lesko, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. Davet üzerine 1962'de Erivan, Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı, çeşitli ülkelerde konserler verdi. Sonraki dönemde Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan Sevda Aydan, hafif batı müziği şarkıları seslendirdi. Televizyon dünyasında TRT'de yayınlanan 'Kaynanalar' isimli dizide canlandırdığı 'Tijen' karakteri ile tanındı.

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