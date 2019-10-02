Kavga eden köylülerin yıktığı tarihi köprüde, restorasyon sürüyor

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 200 yıl önce kavga eden 2 köy halkının bağlantıyı kesmek amacıyla yıktığı Roma döneminden kalma Kızılin Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları devam ediyor. Köprünün aslına uygun olarak yapılarak turizme ve ulaşıma açılacağı belirtildi.Merkeze bağlı Gümüşkaya ve Ağcin köyleri arasında bulunan, Göksu çayı üzerinde Roma döneminde yapılan Kızılin Köprüsü, yaklaşık 200 yıl önce kavga eden iki köy halkı tarafından köylerin bağlantısının kesilmesi için yıkıldı. Köprüyü restore ederek turizme ve ulaşıma açılması için 2017 yılında çalışmalar başladı.Yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalarla aslına uygun olarak yeniden yapılan köprünün en kısa sürede tamamlanarak açılması planlanıyor.KÖPRÜ HAKKINDA1800 yıl önce yapılan Kızılin Köprüsü'nün yerden yüksekliği 31 metre, uzunluğu 150 metre, genişliği ise 7,5 metre. Kesme taştan yapılan köprü, ana kemerin yanlarına inşa edilmiş iki tahliye kemeriyle birlikte toplam üç kemerden oluşmaktadır. Antik dönemde Ostacuscum (Besni) ile Samosata (Samsat) arasında ulaşımı sağlamıştır. Mimari yapısı Kahta'daki Cendere Köprüsü'ne benzemektedir, ancak doksan derecelik rampalı girişiyle diğer köprülerden farklıdır. Köprüyü Orta Çağ'daki bazı Arap yazarlar, dünyanın harikalarından biri olarak tanımlamıştır