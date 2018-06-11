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Kartal Nostaljik Sinema Günleri'nin son misafiri “Aile Arasında” oldu

ÜNLÜ senarist ve oyuncu Gülse Birsel’in yazıp, oynadığı “Aile Arasında” adlı sinema filmi Kartal Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla düzenlediği ‘Nostaljik Sinema Günleri’ kapsamında izleyiciyle buluştu. Vatandaşların yoğun...

Kartal Nostaljik Sinema Günleri'nin son misafiri “Aile Arasında” oldu
ÜNLÜ senarist ve oyuncu Gülse Birsel’in yazıp, oynadığı “Aile Arasında” adlı sinema filmi Kartal Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla düzenlediği ‘Nostaljik Sinema Günleri’ kapsamında izleyiciyle buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema günleri Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda oluşturulan Açık Hava Sineması'nda devam ediyor. Vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır, çekirdek ve gazoz da ikram edilen etkinlikte son olarak Aile Arasında filmi gösterildi. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı ve Demet Evgar, Engin Günaydın, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu Ayta Sözeri’nin rol aldığı film, izleyiciler tarafında oldukça beğenildi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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