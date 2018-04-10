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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'ne ilk ödülünü perküsyon grubu getirdi

İSTANBUL,()-KARTAL Belediyesi tarafından açılan ve Kartal’da yaşayan çocukların müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ilk ödülünü kazandı. 6-15 yaş arası çocukların eğitim...

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'ne ilk ödülünü perküsyon grubu getirdi

İSTANBUL,()-KARTAL Belediyesi tarafından açılan ve Kartal’da yaşayan çocukların müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ilk ödülünü kazandı.

6-15 yaş arası çocukların eğitim gördüğü Sanat Akademisi’nin Perküsyon Grubu, Şişli’de yapılan Uluslararası ilk Pera Perküsyon Yarışması’nda birinci oldu. Toplam 19 çocuktan oluşan grup, öğretmenleri Derya Şah Özkan yönetiminde sahneye çıkarak "Çuf Çuf Tren", "Bayrama Gidelim", "Tavşan Kaç", "Sevimli Panda" ve "Şampiyon Biziz” adlı şarkıları çaldı. Grup, performansı ile jürinin beğenisini kazandı ve diğer iki grup ile birlikte birinciliğe layık görüldü.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ve usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın’ın danışmanlığında hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde öğrenciler; piyano, keman, perküsyon, çello, flüt ve müzik teorisi konularında kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalıyor.

( FOTOĞRAFLI )

 

 

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