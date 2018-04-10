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'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası Suriye'de yapıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası, yapımcı ve oyuncularının katılımıyla Suriye’nin Çobanbey beldesinde yapıldı. Suriye’nin Dara kentinde, ülkede başlayan olayların konu...

'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası Suriye'de yapıldı
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası, yapımcı ve oyuncularının katılımıyla Suriye’nin Çobanbey beldesinde yapıldı.
Suriye’nin Dara kentinde, ülkede başlayan olayların konu alındığı Suriye’de yaşanan gerçek hikayelerin senaryolaştırıldığı filmin ekibi, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’nin Çobanbey beldesine geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravzanur Kavakçı Kan, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici ile film ekibinin de aralarında bulunduğu davetliler, AFAD Lojistik Merkezi'nde düzenlenen galaya katıldı. TRT'nin desteğiyle çekilen filmin yönetmeni Murat Onbul, filmin çok fazla zamanının olmadığı bir dönemde çekildiğini belirterek, "Bu zamanı iyi kullanmak için elimizden geleni yaptık. Ama bölge şartları ve bölge halkı bize çok yardımcı oldu. Gaziantep ve Cerablus'ta iş yapmak için verimli yerlerdi. Daha pratik olabilmesi için verimli yerleri iyi kullandık. Yoğun bir çalışma oldu" dedi.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise TRT’nin desteğiyle çekilen filmin Suriye'yi anlatan film olma özelliği taşıdığını ifade ederek, "Suriye’nin içerisine anlatan bir eser henüz sinemaseverlerle buluşmamıştı. Çünkü bizim bu bölgeye anlamamız için bu kadar gücü anlamamız için hiç kimse bu hayatta kendi isteği ile vatansız, kalmaz. Vatansız kalmak bir seçim değildir. Bir zorlamadır. Bu bölgede olanlar zulüm ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bunun ilk başlangıcı nasıl başladı. Suriye'de nasıl başladı. Dera'da nasıl başladı, neler yaşandı? Esad'ın zulmünü anlatan bir film yapma fikri ortaya çıktı. Bunun senaryosu yazıldı. Biz de TRT olarak buna destek verdik. İşin yapımcısı biz değiliz, gerçekten yönetmenimiz, yapımcılarımız  ve oyuncularımız güzel bir iş çıkarttılar. 13 Nisan Cuma günü film vizyona giriyor. Sinemasever ve izleyicilerle buluşacak. Bu filme izleyicilerine rağbet göstereceğini inanıyoruz. Galasını da şu anda Suriye'de yapıyoruz ve Suriye'de yapılan ilk film galası, malumunuz Bosna Film Festivali, Saraybosna'da savaş esnasında yapılan bir gösteriyle başlamış bir film festivalidir. Sanat film aslında toplumsal çatışma çatışmaların bir sonucu ve şuanda yaşadığımız coğrafyada ise bunun en büyük ve maalesef en acı örneklerini görüyoruz" diye konuştu.

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