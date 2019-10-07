Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'te, Türkiye'nin ilk ‘bebek kütüphanesi’ açıldı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, "Biz kütüphanelerle vatandaşımıza yetişkinlik, erişkinlik çağında ulaşmanın ötesine geçmek istiyoruz. 0-3 yaş grubu bebeklere de dokunmamız gerekiyor. Biz bununla sadece bebeklere dokunmak istemiyoruz. Bununla beraber aslında önce anneye dokunmak istiyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 'Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı' düzenlendi. Karabük Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışına katılan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, burada yaptığı konuşmada, Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı'nın Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine dikkat çekti. Bebek kütüphaneleri ile gelecek nesillere daha çok dokunmuş olacaklarını ifade eden Turşucu, "Biz kütüphanelerle vatandaşımıza yetişkinlik, erişkinlik çağında ulaşmanın ötesine geçmek istiyoruz. Bunun için de sadece çocuklara değil 0-3 yaş grubu bebeklere de dokunmamız gerekiyor. Biz bununla sadece bebeklere dokunmak istemiyoruz. Bununla beraber aslında önce anneye dokunmak istiyoruz. Anneyi yakalamak istiyoruz. Kütüphaneyle, kitapla bir araya geldiği mekanları arttırmak istiyoruz. Böylelikle gelecek nesillere çok daha fazla dokunabilmiş olacağız. Yaptığımız iş bu. Hayırlı bir iş. İnşallah Karabük’te başlayan bu dev adım hızlanarak Türkiye safına yayılacaktır." dedi.



Türkiye’nin son zamanlarda özellikle kitap ve kütüphane konusunda önemli mesafe kat ettiğini belirten Turşucu, "2 binli yılların başlarında üretilen kitap çeşitliliği 12 bin civarındaydı. 67 bin 135’e geldik. ISPN numarası almayan kitaplarla beraber Türkiye’de geçen sene itibariyle 70 bin 803 kitap üretildi. ‘Bu çeşitlilikle dünyada neredeyiz’ diye soracak olursanız çok şükür dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Daha 2018 ile ilgili istatistikler ortaya çıkmadı. IPAA’nın yaptığı araştırmalar var. Önümüzdeki aylarda onu yayınlayacaklardır. Tahminen söylüyorum dünyada 6’ncıyız. Bu yönüyle kendimize güvenelim. Bunun haricinde kitap piyasası büyüklüğü bakımından da Türkiye son 15-20 yıl da hep ilk 20’nin içerisinde oldu. 11’inci, 10’uncu, 9’uncu sırada olduk. Şu anda 11, 12’nci sıralamadayız. 5 yıl önce bizim ödünç verdiğimiz materyal sayımız 3 milyon 600 bin iken şimdi 12 milyona doğru yürüyoruz. Yani temel kütüphane fonksiyonu icra etme noktasında da 4 katı bir iyileşme sağlamış bulunuyoruz." diye konuştu.



Çalıştayda yapılan açıklamaların ardından, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesi gezildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, burada çocuklara hikâye kitabı okudu.