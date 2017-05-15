Karabük'te 19 Kosovalı kadına el sanatları eğitimi

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - KARABÜK Belediyesi, Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen el sanatları kurslarında 19 Kosovalı kadın eğitim görüyor.

Kosava'nın Gilen şehrinden gelen 19 Kosovalı kadın, Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan 'Tel Kırma', 'Takı Tasarımı', 'Cilt Bakımı ve Kuaförlük' kurslarına katıldı. Karabük Kent Konseyi Başkanı Kazım Özcan, daha önce belediye ile birlikte Kosova'nın Prizren ve Mamuşa bölgelerinde iki kurs düzenlediklerini, ayrıca Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından Drenas ve Jakova şehirlerinde düzenlenen 'İpek Halı Dokuma' ve 'Tel Kırma' kurslarına malzeme desteği sağladıklarını söyledi. Şimdi de Gilan Kültür Sanat Derneği üyesi 19 kadını Karabük'te ağırladıklarına vurgu yapan Özcan, şöyle konuştu:

"Onlara değişik branşlarda eğitim veriyoruz. Amacımız hem şehrimizi dost ve kardeş ülkelere tanıtmak, hem de dost ve akraba toplulukları değişik branşlarda eğiterek onların ev ekonomilerine ve ülkelerine sunmasını sağlamak. İnşallah buradan ülkelerine döndükten sonra hem ekonomilerine katkı sağlayacaklar, hem de Türk el sanatlarını diğer arkadaşlarına da öğreterek Balkanlar'da da yayılmasını sağlayacaklar."

Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu da "Amacımız Türk el sanatlarını dünyaya yaymak ve kardeş ülkelerimizdeki insanların ekonomisine katkı sunmak. İnşallah burada aldıkları kurslarla hem kendilerinin hem de ülkelerinin ekonomisine katkı sunacaklar" dedi.



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