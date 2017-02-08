Kaliforniyalı R&B grubu Rhye, Kapadokya’ya gelecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MÜZİK, çağdaş sanat, gastronomi, doğa ve açık hava etkinliklerini bir araya getiren Cappadox festivalinde bu yıl Kaliforniyalı R&B grubu Rhye sahne alacak.



Kapadokya’da 18-21 Mayıs tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Cappadox festivali, Volkswagen ana sponsorluğunda "Dünyadan Çıkış Yolları" teması altında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında, müzik videoları ve akılda kalıcı sesiyle dikkatleri üzerine çeken Kaliforniyalı R&B grubu Rhye konser verecek. Şarkılarını, başarılı müzisyenlerden oluşan bir grupla canlı performanslara taşıyan Rhye, dünya çapında Coachella ve Pitchfork gibi festivallerde sahne aldı.

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