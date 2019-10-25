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Kalben en sevilen şarkılarını Trump’ta seslendirecek
Şarkıcı Kalben yarın Trump Cadde’de konser verecek. Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak. Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan Trump Cadde, yarın kendine özgü şarkıları ve yorumuyla özellikle gençlerin...
KÜLTÜR-SANAT 25.10.2019, 09:57
Şarkıcı Kalben yarın Trump Cadde’de konser verecek. Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.
Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan Trump Cadde, yarın kendine özgü şarkıları ve yorumuyla özellikle gençlerin gözdesi olan Kalben’i ağırlayacak.
Özgün yorumu ve farklı tarzıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kalben, dinleyicilerinin gönüllerine taht kuran en güzel şarkılarını AVM’nin ziyaretçileri için söyleyecek.
Trump Cadde’de saat 19.00’da başlayacak konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.
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|9
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|9
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|9
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|9
|5
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|9
|2