banner314

banner325

Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü'

GÜNEY Kore Büyükelçiliği, Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü' düzenledi. Kültür gününün son etkinliğinde Koreli sanatçıların dans gösterisi, izleyenlerin büyük alkışını aldı. Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kahramanmaraş...

KÜLTÜR-SANAT 04.11.2019, 23:56
Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü'
GÜNEY Kore Büyükelçiliği, Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü' düzenledi. Kültür gününün son etkinliğinde Koreli sanatçıların dans gösterisi, izleyenlerin büyük alkışını aldı.
Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Kore Kültür Günü, KSÜ'de Kore filmi gösterimi ile başladı. Ardından Kore- Türkiye ilişkileri semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Güney Kore hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Seminer sonunda öğrenciler Kore'nin geleneksel kıyafetlerini giyip fotoğraf çektirdi.
CHO: SADECE TÜRKİYE'YE KAN KARDEŞ ÜLKE DİYORUZ
KSÜ'den ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Savaşı'ndan sonra iki ülke arasında büyük bir dostluğun başladığını söyledi. Cho, "Bildiğiniz gibi Kore ve Türkiye, Kore Savaşı'nda beraber savaştı. Biz onun için Kore'de Türkiye'ye 'Kan kardeş ülke' diyoruz. Bir de Ayla filminin Ayla ile Süleyman komutan arasındaki sevginin kan kardeşliğini çok iyi yansıtan hikaye olduğunu biliyoruz. Biz Kore'de sadece Türkiye'ye kan kardeş ülke olduğunu söylüyoruz. Onun için Kore'de Türkiye'nin yeri çok farklı. Gerçekten Koreliler olarak Türkleri çok seviyoruz ve kardeşliğini hiç unutmuyoruz. Savaşta Kore'ye gelen Türk askerleri gerçekten kahramanca savaşmıştı ve Korelilere çok yardım etmişti. Bu Kore savaşında yaşamış olan yaşlı olanlar daha iyi biliyor ama Kore'deki gençler de onlardan öğreniyor ve gençler Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu biliyorlar" diye konuştu.
'YAKINDA KORE'DEN 1 MİLYON TURİST GELECEK DİYE TAHMİN EDİYORUM'
Kore ve Türkiye'nin turizmini de değerlendiren Dong Woo Cho, şunları söyledi:
"2018'de Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 160 bin civarında, Bu sene 200 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Gerçekten Kore içinde Türkiye'ye ilgi artıyor. Geçen sene Kore nüfusunun yarısı, 26 milyon civarında Koreliler yurt dışına seyahat etmiştir. Türkiye Kore'den çok uzak olsa da bu sene Türkiye'ye gelecek Koreli turistler çok fazla olacak diye tahmin ediyoruz. Mesele Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının 1 milyon olması için girişimleri olduğunu duymuştum. Bence yakın zamanda Kore'den Türkiye'ye 1 milyon turist gelecek diye tahmin ediyorum. Türkiye'den Kore'ye giden turist sayısı ise 20 bin civarında. Kore'de de Türkiye'de olduğu gibi doğal güzellikler olan, kültürleri çok eskiye dayanan ülke olduğu için Daha çok Türk'ün Kore'ye seyahat etmesini umuyoruz."
DANS GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI
Kore Kültür Günü'nün son etkinliği ise, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi oldu. Koreli 11 sanatçı ile vurmalı çalgı rubunun sahne aldığı gösteriye Kahramanmaraş halkı büyük ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın da davetliler arasında yer aldığı gösteride sanatçılar danslarıyla salonu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Gösterinin sonunda Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Rektör Niyazi Can sanatçılara çiçek verdi. Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, gecenin onur konukları olan Kore Gazileri'nden Veli Gülnar'ın elini öpüp hediye verdi.
GÜNGÖR: MEHMETÇİĞİMİZİN KORE'DE BIRAKTIĞI ÇOK ÖNEMLİ İZLER VAR
Gecenin sonunda değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kore'nin bağımsızlık savaşına birçok ülkenin asker gönderdiğini ancak Türk askerinin yerinin Koreliler için çok farklı olduğunu söyledi. Mehmetçiğin Kore'de bıraktığı izleri, 3- 4 yıl önce ziyaret için gittiğinde çok açık bir şekilde gördüğünü ifade eden Güngör, "Orada bizim Mehmetçiğimizin, atalarımızın, dedelerimizin, ağabeylerimizin, dedelerimizin bizi nasıl temsil ettiğini gördük ve gururlandık. Şehitliğimizi gezdik ve orada 'Nerelisin?' diye sorduklarında biz 'Kardeş şehir' dediğimiz hemen 'Türkiye' diyorlar. Tabi orada bizi temsil eden askerlerimiz, Mehmetçiğimizin bıraktığı çok önemli izler var. Biz orada tabi bağımsızlık savaşında destek verdik ama Mehmetçiğin yetimlere, dullara, çocuklara, kimsesizlere yapmış olduğu destek orada çok büyük etki yaratmış. Ayla filmindeki Astsubay Süleyman Dilbirliği Kahramanmaraşlı bir hemşehrimiz ve onu da bu programın yapılmasında bir vesile olarak görüyoruz" diye konuştu.
Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho ise, salonun tıklım tıklım dolmasına hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini belirtirken, Kore gazilerine ve Kahramanmaraşlılara misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5