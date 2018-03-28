Kağıthane Belediyesi’ne kütüphanecilik ödülü

İSTANBUL Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla "Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler" sloganıyla gerçekleştirilen 54’üncü Kütüphane Haftası başladı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kütüphanecilik hizmetlerinin her geçen gün geliştiğini anlattı. Artık bazı devlet kütüphanelerinin 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Yılmaz, "Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul'da yaklaşık 40 kütüphane var, bunların 8'i haftanın 7 günü saat 08.00-22.30 mesaisi, yaklaşık 20'si de 6 gün saat 08.00-19.00 mesai yapıyor" ifadelerini kullandı.

‘’KÜTÜPHANELER EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNUYOR’’

Programda Türk Kütüphaneciliği'ne katkılarından dolayı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a teşekkür beratı verildi. Başkan Kılıç yaptığı konuşmasında eğitimde fırsat eşitliğine değindi ve şunları söyledi:

''İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde belediyemize bağlı kültür merkezlerimizde çocuk ve gençlerin rahatça istifade edebileceği kütüphaneler kurduk. Ayrıca yine buralarda ücretsiz internet hizmeti sağlayarak dünyanın en büyük kütüphanesi sayılan dijitali erişilebilir kıldık. Kütüphanelerimizin ve internetin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğine inanıyorum. Maddi durumu ne olursa olsun her bir öğrencimiz araştırma yapmak üzere ihtiyacı olan kitaba kütüphanelerimizden kolayca, ücretsiz ulaşabiliyor. İnterneti kullanarak gerekli dosyalarını indirebiliyor. Bu sayede eğitim ihtiyaçları noktasında fırsat eşitliğini sağlıyoruz. Okul kütüphanelerimizin gelişmesi için de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Dahası kütüphanelerimizle gençlere yeni güvenli alanlar oluşturarak, kötü alışkanlıkların uzağında sosyalleşebilecekleri mekanlar sunuyoruz.''

İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapılan programda yılın okurları olarak çocuk, genç ve yetişkin kategorisinde bir yıl boyunca en çok kitap okuyan kitapseverlere ödülleri verildi.

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