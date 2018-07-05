Kadir Has Üniversitesi Yaz Sergisi açıldı

KADİR Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2017-2018 akademik yılı içinde öğrencileri tarafından hayata geçirilen projeleri, "Yaz Sergisi" ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesinin, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tiyatro ve Mimarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiği açılışa; Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Arzu Erdem, serginin çok büyük emeklerle ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Erdem, “Burada gördükleriniz fakültemizin 4 bölümünden lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin işleridir. Sergiyi keyifle gezmenizi temenni ediyorum” dedi.

“BU SERGİDE SADECE EN İYİLER SEÇİLMEDİ”

Serginin öğrencilerin sene boyunca yapmış olduğu çalışmaların sadece yüzde 10’unu temsil ettiğini söyleyen İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Ali Köknar, “Bu sergide sadece en iyi şeyler seçilmedi. Acayip, kabahatli olanlar, başarısızlıklar da seçilerek biriktirildiler” diye konuştu. Sergide bütün sınıflardan gelen ‘şeyler’ olduğunu dile getiren Köknar, “ ‘Şey’ kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü yapılan işlerin hiçbir etiketi yok. Hangi bölümdeki öğrencinin yaptığı, adları belli değil. Bütün şeyler harmanlanmış vaziyette Sanat ve Tasarım Fakültesi ekolojisi içerisinde dolaşıyorsunuz” diye konuştu.

Serginin kendileri için de önemli bir sergi olduğunu vurgulayan Köknar şunları söyledi:

“Bu sergi bütün sene yapılan bu ürünlere geriye dönük bakma fırsatı tanıyor. Biz öğretim üyeleri olarak da bunun üzerinde tartışıp, gelecek senelerdeki eğitim programının üzerinde düşünerek yeniden yön tayin edebiliyoruz. Sergiyi gören öğrenciler de yaptıkları işin kıymetli bir şekilde sunulmasına şahit oldukları zaman bir sonraki sene nasıl çalışacakları hakkında, daha profesyonel hissedebiliyor ve öğrencilerin olgunlaşmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla bu sergi bizim için çok önemli. Ortaya çıkan sonuçtan çok memnunuz, çünkü emeklerimize değdiğini görüyoruz. Umarım herkes görme fırsatını yakalar.”

“Yaz Sergisi 2018” üniversitenin Kadir Has Kampüsü'nde (Cibali) 17 Eylül 2018’e kadar gezilebilecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)