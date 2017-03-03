Kadın Sanatçılar Karma Sergisi, Dünya Kadınlar Günü’nde İKÜ’de

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Sanatçılar” adlı karma sergiye ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze, birçok kadın sanatçının imzasını taşıyan eserlerin yer alacağı seçkide, farklı tarz ve tekniklerin kullanıldığı eserler sergilenecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) koleksiyonundan Maide Arel, Füreya Koral, Gülden Kut, Yeşim Sayın Yorulmaz, Fahrelnisa Zeid, Selma Akgün, Semra Taşdemir, Nazan Kuşçu, Perihan Sadıkoğlu, Firuzan, Gülseli Kato, Ebru Özgür Kalan, Ruzin Gerçin, Türkan Sılay Rador, Alev Oskay, Nasip İyem, Nadia Arditi, Jale Yılmabaşar, Yasemin Aslan Bakiri, Reyhan Uludağ Eraslan, Gülseren Südor ve Rezzan Ganiz gibi sanatçıların resim, heykel, seramik ve fotoğraftan oluşan çok sayıda eseri, “Kadın Sanatçılar” sergisinde sanatseverle buluşacak.

8 Mart 2017 Çarşamba günü saat 15.00’da, İKÜ’nün Ataköy yerleşkesinde bulunan İKÜSAG’da açılışı gerçekleşecek sergi, 29 Mart’a kadar açık kalacak.

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