Kadıköy’de 23 Nisan coşkuyla kutlanacak

İSTANBUL, () - Kadıköy Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda kutlanacak. Bu yıl teması “Çocuk Hakları” olarak belirlenen şenlik gün boyu devam edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Selamiçeşme Özgürlük Parkı tiyatrodan spora, müzikten karikatüre birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 12.30’da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan Ritmin Yıldızları konseriyle başlayacak şenlik boyunca Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Pantomim Topluluğu’nun düzenlediği renkli kortejler, bando, canlı heykel performansları çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Performans sanatçıları ip ve çemberler ile akrobatik hareketler gerçekleştirirken, Kerem Eser ise jonglörlük, ilüzyon, tek tekerli bisiklet, komedi oyunculuğu ve gösteri sanatlarını harmanladığı Paytak Show’u sergileyecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan jimnastik gösterisi de gerçekleştirilecek.

23 NİSAN’DA SÖZ ÇOCUKLARIN OLACAK

23 Nisan günü Özgürlük Parkı’nda temsili olarak Çocuk Meclisi kurulacak. Meclis mobilyaları ve kürsüsünün yerleştirildiği alanda çocuklar daha çok oyun oynayabilmek, daha özgür hayaller kurabilmek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz alacak. Alanda ayrıca Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Kitapçığı dağıtılacak.

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN ETKİNLİKLER BU FESTİVALDE

Özgürlük Parkı’nın her köşesi her yaş grubuna uygun etkinliklerle donatılacak. Hayatın her alanına yönelik atölyelerde çocuklar deneyim kazanacak, bilgi edinecek. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin hazırladığı ‘Benim haklarım atölyesi’; Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin hazırladığı ‘Gözler bağlı satranç’, ‘Empati sahnesi’, ‘İşaret dili atölyesi’ gibi etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı(BAK) tarafından hazırlanan ‘Eşini bul’, ‘Afet çantanı hazırla’ eğitimleri verilecek. Öte yandan sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen çocuklar için ise karikatür, origami, resim atölyeleri gün boyunca çocukları ağırlayacak.

BİLİM MERAKLISI ÇOCUKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ ATÖLYELER KURULACAK

Şenlik kapsamında katılımcıların kendi aerodinamik tasarımlarını yaptıkları roket teknolojisi ile tanıştıkları roket bilim atölyesi, inşa edilen ya da tasarlanan şeylerin nasıl çalıştıklarını görmek için steam bilim atölyesi, bitki ve sebzelerden elektrik elde etmeyi öğreten vejetaryen elektrik bilim atölyesi ve böceklerin incelenerek basit bir elektrik devresi kurularak yapılan pil böcek bilim atölyesi bilime meraklı çocukların katılımları ile gerçekleşecek. Şenlik alanında yapılacak arkeolojik kazı çalışması ile çocuklara arkeoloji, hiyeroglif yazı ve kilden üretim süreçleri de gösterilecek.

CKM’DE ‘23 NİSAN’DA ÇOCUK OLMAK’ TEMALI SERGİ

23 Nisan kutlamalarının bir merkezi de Caddebostan Kültür Merkezi olacak. Çocuk Sanat Merkezi resim bölümü öğrencilerinin “23 Nisan’da Çocuk Olmak” temalı sergisi 30 Nisan’a kadar görülebilir. Kadıköy Belediyesi’nin kreşlerinde ise 23 Nisan kutlamaları 19 Nisan – 25 Nisan tarihleri arasında, 5 ayrı kreşte gerçekleşecek.

(FOTOĞRAFLI)