İstanbul, 25 Şubat () - Kadıköy'ün giderek yükselen sosyal ve kültürel yaşam alanlarına, felsefe ve sanat tarihine ilişkin etkinlikler de katılıyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi eski Eğitim Koordinatörü Asuman Akbabacan, farklı üniversitelerden akademisyenlerin de katılımıyla, Kadıköy'de yetişkinlere felsefe ve sanat tarihi seminerleri düzenliyor. Kadıköy'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen felesefe ve sanat tarihi seminerlerinde, katılımcılarla birlikte, "interaktif bir anlama, yorumlama ve eleştirme ortamı" oluşturuluyor. Doç. Dr. Cem Doğan Yaşat'ın sunumuyla düzenlenen "Estetik Tarihi ve Sanat Yapıtları" başlıklı seminerler dizisinde, Klasik Çağ'dan modern döneme kadar uzanan tarihsel çizgide sanat yapıtlarının nasıl yorumlandığı, sanat akımlarının ve eleştiri okullarının ne şekilde biçimlendiği tartışılıyor. "Estetik Tarihi ve Sanat Yapıtları" seminerler dizisi "Estetik Tarihi ve Sanat Yapıtları" başlıklı seminerler dizisinde, müzik, resim, fotoğraf, sinema gibi farklı türlerden seçilen örnekler üzerinden katılımcılarla beraber, interaktif bir anlama, yorumlama ve eleştirme ortamı oluşturuluyor. Sırasıyla, 11 Nisan, 18 Nisan, 25 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Estetik Tarihi ve Sanat Yapıtları" seminerler dizisinin konuları da şöyle belirlendi: 1. Müzikte Anlam: Kierkegaard ve Mozart’ın Don Giovanni’si 2. 20. Yüzyıl Müziği: Pierre Boulez 3. Postmodern Durum ve Sanat Yapıtları 4. Alımlama Göstergebilimi ve Açık Yapıtlar: ItaloCalvino Prof. Dr. Uğur Tanyeli'den "Rönesans Kenti" Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Tanyeli'nin de, etkinliklere "Rönesans Konferansları" dizisiyle katılacağını belirten Akbabacan, "Bu dönem rönesansı,farklı disiplinlerle enine boyuna ele almaya devam ediyoruz. Rönesansın insan yaşamına etkileri, kent yaşamına katkıları, bugün kullandığımız bir çok sistemin rönesansta ortaya çıkışı ve bir dönemin ruhunun, sanat tarihi dışındaki birbirinden ilginç yansımaları, katılımcılarla birlikte, interaktif bir anlama, yorumlama ve eleştirme ortamı oluşturuluyor" dedi. Prof. Dr. Uğur Tanyeli'nin yönetimindeki "Rönesans Kenti" konulu Rönesans Konferansları'nın ikincisi 18 Mart günü Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. (Fotoğraflı)