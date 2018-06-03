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Justinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), () -SAKARYA'nın en eski tarihi eserlerinden Justinianus Köprüsü, Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Türkiye’den 78 eserin bulunduğu Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne Sakarya'da 1500 yıldır...

Justinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), () -SAKARYA'nın en eski tarihi eserlerinden Justinianus Köprüsü, Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi.
Türkiye’den 78 eserin bulunduğu Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne Sakarya'da 1500 yıldır ayakta duran Justinianus Köprüsü de girdi. Köprünün listeye girmesi için uzun soluklu bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu görkemli yapıya hak ettiği değeri tekrar kazandırabilmek için bir taraftan girişimlerde bulunurken, diğer taraftan da bin 500 yıllık tarihi yolculuğun hikayesini belgesel haline getirerek buradaki manevi değeri evrensel bir dilde anlatmaya çalıştık. Birçok tarihi olaya şahitlik eden Justinianus Köprüsü’nü tekrar insanlığa kazandırarak, gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bunun aşamalarından birisi olan geçici listeye girmekle de hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah ülkemiz adına güzel bir başarıya imza atacağız" dedi.
Köprünün tüm insanlığı ortak mirası olarak kabul edilecek olmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Alemdar, "Listede yer bulabilen eserler bulundukları bölgeyi bir turizm merkezine dönüştürürken, ulusal anlamdaki etkilerinin yanı sıra uluslararası alanda da bir marka haline geliyorlar. Bu markanın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Justinianus Köprümüzün, başta Serdivan olmak üzere şehrimize ve ülkemize katacağı değerle birlikte bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilecek olması bizleri en çok heyecanlandıran noktadır" diye konuştu.

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